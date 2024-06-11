Стрельба в Киеве, штурм суда и тяжелые бои за Украину: главные факты о погибшем командире батальона ОУН Николае Коханивском

В боях за Украину под Волчанском погиб основатель и первый командир батальона ОУН Николай Коханивский. Он был активным участником Революции Достоинства, а впоследствии, в 2014 году, защищал Украину от гибридной агрессии РФ, которая спустя восемь лет переросла в полномасштабное вторжение.

В то же время с именем Коханивского связано несколько громких и довольно скандальных историй, произошедших в тылу. Чем известен воин, отдавший жизнь за родную землю, напоминает OBOZ.UA.

О гибели 53-летнего Николая Коханивского под Волчанском Харьковской области стало известно 10 июня. Первой трагическое известие сообщила вдова политического и общественного деятеля, правозащитника, политзаключенного советских времен Степана Хмары Роксолана Хмара.

Гибель Коханивского подтвердила его жена. Екатерина Коханивская также добавила: тело воина пока забрать с поля боя не удалось.

Родился Николай Коханивский 25 мая 1971 года в поселке городского типа Приазовское Запорожской области: ныне оно оккупировано российскими захватчиками. Как и большинство земляков, говорил по-русски – пока в возрасте 32 лет не принял для себя принципиальное решение перейти на украинский язык.

До Революции Достоинства Коханивский уже успел отличиться в националистической среде и "заработал" три уголовных дела. Первые два – за повреждение в Киеве памятников одному из организаторов ВЧК и Голодомора Григорию Петровскому (в 2008-м) и Ленину (в 2009-м). После повреждения памятника "вождю мирового пролетариата" на Бессарабке Коханивского даже на несколько суток отправили в СИЗО.

В 2009-м Коханивский получил уже третье уголовное дело, на этот раз – из-за конфликта с помощником тогдашнего министра образования украинофоба Дмитрия Табачника, проявившим пренебрежение к украинскому языку. На этот раз дело обернулось несколькими неделями в СИЗО, откуда Николая выпустили под давлением протестов общественности, и судом, во время которого Коханивский встретил свою будущую жену Екатерину.

В биографии Кохановского немало страниц, связанных с противостоянием УПЦ МП, а также, например, защита столичного книжного магазина "Сяйво" от уничтожения "молодой командой" тогдашнего городского головы Киева Леонида Черновецкого.

Он также принимал участие в Оранжевой революции 2004 года, а в 2011 году инициировал создание и возглавил общественную инициативу "Комитет освобождения политзаключенных", которая пыталась добиться освобождения политических заключенных режима Виктора Януковича. В том же году Кохановский вступил в Организацию украинских националистов, а в 2012 году предпринял попытку пройти в парламент как мажоритарщик от Конгресса украинских националистов. Попытка оказалась неудачной.

А дальше была Революция Достоинства и война с Россией.

Коханивский на Майдане возглавил одну из сотен Самообороны, в которую вошли преимущественно члены ОУН. На базе этой сотни (называлась она Первой Киевской сотней ОУН имени Евгения Коновальца) впоследствии он сформировал боеспособное подразделение по защите Украины от российских захватчиков. Командиром добровольческого батальона ОУН Коханивский был с момента его основания до августа 2016 года.

Командир Коханивский, избравший себе псевдо "Буревий", неоднократно ходил в бой вместе со своими бойцами. СМИ не раз писали о том, что он всегда находился в окопах вместе с воинами добробата. Также ему в заслугу ставили введение в подразделении строгого "сухого закона": бойцов, которых уличили в употреблении алкоголя, наказывали и исключали из рядов батальона.

Под командованием Коханивского, сообщали СМИ, оуновцы принимали участие в освобождении Мариуполя весной 2014-го, отличились в боях в Донецкой области, в частности при штурме Савур-Могилы в августе того же года, были задействованы в обороне села Пески и в боях за Донецкий аэропорт. В ДАП вместе с бойцами 93 бригады добровольцы заняли метеостанцию.

Уже после того, как Коханивский отошел от командования батальоном, он получил четвертое уголовное дело. Он проходил обвиняемым в организации погрома здания Сбербанка России и Альфа-банка, совершенного представителями добровольческого батальона ОУН в феврале 2016 года в Киеве. Тогда они забросали здание, где располагались финучреждения, а также "Россотрудничество" камнями, мотивируя это их связью с государством-агрессором.

Тогда Коханивскому назначили два года заключения с отсрочкой исполнения на год как условный срок. В ходатайстве Сбербанка и Альфа-банка о взыскании в их пользу с экс-комбата миллиона гривен компенсации суд отказал.

А 21 октября 2017 года полицейские задержали его по подозрению в стрельбе из незарегистрированного пневматического оружия в Киеве. Произошло это во время драки Коханивского с бывшим командиром взвода "Правого сектора" Русланом Качмалой с псевдо "Рэм". Последний получил ранение спины и ноги.

Дело тогда дошло до суда. И когда задержанному Коханивскому Святошинский районный суд в городе Киеве 23 октября пытался определить меру пресечения, его сторонники заблокировали зал суда, чтобы не дать правоохранителям вывезти его в СИЗО. Для этого они установили баррикады в суде, брызгали в полицейских слезоточивым газом и бросали в них взрывпакеты и мебель. В здании суда сторонники Коханивского оставались до утра. Они, как сообщали СМИ, разожгли костер во внутреннем дворе Святошинского районного суда и грелись.

А утром 24 октября силовики взяли здание суда штурмом, разобрали баррикады и применили слезоточивый газ. Задержаны тогда были 30 человек.

Святошинский райсуд три дня избирал Коханивскому меру пресечения и наконец посадил под круглосуточный домашний арест. Позже к нему применили домашний арест в определенное время суток без применения электронных средств контроля. Наказание Коханивскому назначили такое же, как после погромов 2016 года.

Уже во время полномасштабного вторжения РФ батальон Коханивского участвовал в обороне населенного пункта Лютеж в Киевской области, впоследствии – в боях на Донетчине, в частности в районе Бахмута. Погиб же он, как сообщалось, на севере Харьковской области.

Напомним, ранее стало известно, что в больнице от полученного ранения скончался военный с Киевщины Вадим Лысак. Он был командиром пехотной роты.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб защитник из Хмельницкой области. Юрий Бабийчук был из Нетешина. Военнослужащий 33-й отдельной механизированной бригады почти год считался пропавшим без вести.