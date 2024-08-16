Можно без всякого преувеличения сказать, что основной или главной новостью для украинцев в последнюю неделю является мощная военная операция в Курской области России.

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Раптове, підготовлене в найсуворішій секретності вторгнення української армії в Курську область росії застало армію росії зненацька і, за словами Джо Байдена, стало справжньою дилемою для Володимира Путіна. За тиждень наступу, як стверджує українська влада під контролем ВСУ опинилися 82 населені пункти на території більше 1000 квадратних кілометрів.

Українська армія легко прорвала перші оборонні лінії, укомплектовані прикордонниками та призовниками, і просунулися вглиб російської території принаймні за чотирма або п'ятьма напрямками.

Стрімкий наступ ЗСУ у Курській області перевершив очікування навіть тих, хто його планував, пише видання The Economist. За сім днів українська армія захопила майже стільки ж території РФ, скільки російські військові окупували в Україні з початку 2024 року (1175 квадратних кілометрів)

Своєї кульмінації вторгнення, ймовірно, досягне найближчими кількома днями — коли війська втомляться, а лінії постачання розтягнуться. У короткостроковій перспективі досягнення ЗСУ вже очевидні. Україна вперше за багато місяців перехопила ініціативу на фронті та взяла ситуацію під свій контроль. Я далекий від того,щоб давати якісь професійні поради нашим військовим. Якщо вони зуміли на такому високому професійному рівні організувати і провести цю блискучу операцію, впевнений у тому, що вони і надалі знають що потрібно робити, щоб держати ворога у напрузі. Разом з тим, можливо був би корисний такий варіант, який передбачає, що українські сили прориву повинні частково повернутись на більш захищені позиції ближче до українського кордону. Такий варіант вимагатиме меншої кількості військ, забезпечить найкращу підтримку артилерії та найкращу логістику, а також стане базою для подальших атак. Частину логістики — інженерні війська, паливо, польові шпиталі, продовольчі та ремонтні бази, наскільки це відомо, вже переміщено углиб російської території.

Які попередні висновки можна зробити? Саме попередні, оскільки головна мета і ціль цієї військової операції поки що невідома, тому це тільки припущення:

"Перший – було завдано блискучого попереджувального удару по противнику, який готувався заходити з території Курської області до нас на Сумщину. Концентрацію сил противника ми спостерігали там ще паралельно із вторгненням на Харківщину в район Вовчанська. Тоді жорсткий опір Сил Оборони України у Харківській області та великі втрати угруповання змусили противника відкласти вхід у Сумську область. І перекидати додаткові сили до Білгородської області на Вовчанськ. І тоді бойові дії йшли б вже на нашій території.

Другий - политичний. Блискуче спланована та розгорнута в умовах повної таємниці операція справила величезне враження на наших партнерів і союзників росії. " Такий успішний прорив наших підрозділів в глиб російської території та її відверта безпорадність в цій ситуації для багатьох змінили уявлення про реальні можливості сторін. Наші партнери будуть сміливіші, а союзники Москви вже роблять висновки, що їх підтримка Кремля була помилкою", так вважає відомий військовий аналітик Кирило Сазонов, з яким я повністю погоджуюсь.

Об’єктивний аналіз ситуації, яка зараз склалася, дає підстави припустити, що цей прорив ЗСУ на російську територію, може призвести до довгострокової зміни ініціативи у цій війні. Іншими словами можна припустити, що ця тактична операція може перерости і стати стратегічною, яка змінить або вплине на хід війни.

До цього необхідно ще обов’язково добавити, що ця операція ЗСУ має величезне значення для суспільно політичного стану українців. Нарешті, українці дочекалися потужного і надзвичайно ефективного прориву і перенесення війни на територію росії. Це має величезне морально- психологічне значення для усього українського народу, а особливо для наших героїв, які знаходяться в окопах на перших лініях фронту.

Але, цей прорив має величезне значення і для єдності російського населення і його "безграничної" віри своєму правителю путіну. Значна частина російського населення усвідомила, що міф, який придумав сам собі путін про його якісь унікальні надлюдські можливості, повністю зруйнований українськими солдатами, які успішно прорвали "неприступний" кордон рф, як про це переконував путін і захопили величезну територію рф.

Сотні тисяч переселенців, з тих територій, які вже під контролем ЗСУ, сотні полонених солдат, які великими групами здаються в полон - є найкращими агітаторами проти путіна. Паніка, яка охопила значні території дуже швидко поширюється усією територією рф та істотно підриває авторитет чинної влади і особливо путіна. Російське населення не може збагнути, що насправді відбувається. Вони так і не усвідомили до кінця, що війна проти України, яку вони так палко підтримували і яку за їх повного погодження путін розпочав тепер перемістилась на територію росії і скоро прийде в кожну російську домівку, в кожну сім’ю і вони на своєму гіркому досвіді усвідомлять, що таке війна і скільки вона принесла горя.

В такій ситуації, а також з урахуванням того, що путін не може зупинити просування ЗСУ, які продовжують захоплювати все нові і нові російські населенні пункти і і великі території росії, для путіна може бути єдиним порятунком - терористичний акт на Курській АЕС і звинуватити за цей терористичний акт ЗСУ, як це вони завжди і роблять.

Чи можливо це? Ще до успішного прориву ЗСУ на територію рф в районі Курської області багато хто з експертів не відкидав можливості такого зухвалого терористичного акту путіна на Курській АЕС або на Запорізьській АЕС. А зараз, після того як ЗСУ знаходяться за декілька десятків кілометрів від Курської АЕС, ця тема набула надзвичайної актуальності.

Давайте з’ясуємо, що таке Курська АЕС?

Курська атомна електростанція входить до четвірки найбільших АЕС Росії. На неї припадає більше половини встановленої потужності всіх електростанцій Чорнозем'я. Загалом на станції чотири енергоблоки, з них у режимі генерації працюють лише два — №3 та №4 загальною потужністю 2 тисячі МВт. Зовнішньо, і багато в чому внутрішньо, Курська АЕС схожа на Чорнобильську атомну електростанцію. Зокрема, на ній встановлено реактори РБМК-1000 — один із таких вибухнув у Прип'яті. Щоб вивести їх з експлуатації, у регіоні будують нову станцію — Курську АЕС-2.

У разі здійснення путіним такого терористичного акту, які це буле мати наслідки?

Якщо, наприклад, до АЕС потрапить снаряд, або буле здійснено терористичний акт, постраждає вся Європа. Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі у п'ятницю, 9 серпня, закликав до максимальної стриманості, яка дозволить не допустити ядерної аварії. Звернення було опубліковано на тлі наступу ЗСУ в Курській області. Але про "прильоти" поряд зі станцією російська влада повідомляла і до вторгнення українських військ на територію регіону. Потрапляння снаряду може призвести до руйнування реактору РБМК-1000 і графітової пожежі, подібної до того, що почалася через аварію на Чорнобильській АЕС. Як вважають спеціалісти ядерщики, недолік такого типу реакторів – їхня незахищеність. Ці реактори не прикриті жодними захисними ковпаками. Вони стоять просто у звичайній будівлі, в якій міг би розташовуватися цех іншого підприємства. Там [у реакторів РБМК-1000] немає пастки розплаву активної зони. Це дуже небезпечні старі реактори, експлуатація яких лише в Росії продовжується.

У разі вибуху на Курській АЕС від радіоактивних викидів постраждає не тільки європейська частина Росії та регіони України, що межують з нею, а й, за певного напрямку вітру, Західна Європа.

Може не випадково, путін призначив голову ФСБ Олександра Бортнікова командувачем "контртерористичної операції" у Курській області. Це свідчить про незадоволення диктатора діями військового керівництва. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW нагадали, що Бортников займався переговорами та забезпечив гарантії засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину під час заколоту влітку минулого року. Після переобрання путін публічно похвалив директора ФСБ за безпеку та суверенітет Росії. ISW уточнює, що призначення Бортнікова керівником протидії наступу в Курській області говорить про те, що путін був незадоволений тим, як російське військове командування справляється із ситуацією.

Також низка ЗМІ поширила інформацію, що координувати дії військового угруповання із силовими відомствами та владою Курської області буде генерал-полковник Олексій Дюмін – колишній охоронець путіна і особливо довірена його особа. Повідомляється, що Дюмін буде наділений надзвичайними повноваженнями.

Такі дії і призначення директора ФСБ керівником так званої антитерористичної операції і свого колишнього охоронця керувати цим процесом на території області може бути підставою для припущень, що путін готується вчинити божевільний крок на Курській АЕС, щоб врятувати свою владу. Все повторюється. Ми пам’ятаємо, як більше 20 років тому російська ФСБ підірвала близько десятка будинків в Росії, щоб путіна поставити президентом. Тоді провину за це намагалися перекласти на чеченців, а зараз, у разі здійснення теракту на АЕС, на нас, українців. Останній будинок, готовий до підриву, був в Рязані. Там місцеві жителі разом з поліцією вичислили цих ФСБшників і зв'язали їх в той момент , коли вони готували вибухівку для знищення чергового житлового будинку в Рязані.

На наступний день їх, затриманих фсбешників, відмазав Патрушев, який тоді був директором ФСБ і розповів, що це була начебто перевірка пильності мешканців. Після такого повідомлення дії ФСБ щодо вибухів будинків припинились. Згодом це назвали "рязанский сахар". Адже саме в мішках із-під цукру було сховано вибухівку і ці мішки фсбешніки намагалися занести в підвал будинку щоб учинити потужний його вибух, але були схоплені мешканцями і зірвали цей теракт.

Можна не сумніватись, що і зараз, якщо путін ухвалить таке рішення, то здійсненням терористичного акту на Курській АЕС будуть займатися професіонали із ФСБ. Мабуть саме тому і директор ФСБ разом з колишнім охоронцем путіна, будуть призначені на вказані посади.

Путіну потрібно відволікти увагу російського населення від катастрофічних наслідків до яких він довів Росію. Терористичний акт на Курський АЕС може бути для цього надзвичайно прийнятним. Це буде колосальна трагедія, яку спричинить путін і від якої постраждають мільйони людей по усій Європі.

Але цей варварський і божевільний теракт може дійсно переключити увагу не тільки російського населення, а й усього світу. На такому фоні Путін може спробувати оголосити і загальну мобілізацію. Зараз диктатор шукає найбільш прийнятний механізм, як оголосити мобілізацію або ввести військове становище, щоб повністю всю економіку перевести на військові рейки і знову укріпити свою владу. Але, якою ціною.

Ми вже усі давно звикли до того, що від путіна можна чекати будь-яких дій, але якщо на кону його особиста влада і життя, то він здатний на будь-які, навіть відверто божевільні дії і вчинки заради порятунку своєї влади і життя. Тому підрив Курської АЕС для нього може бути рядовим вчинком, оскільки життя однієї людини чи десятків мільйонів, незважаючи на те, це його співмешканці росії чи інших країн, для нього не мають абсолютно ніякого значення. А який механізм цього терористичного акту теж немає значення. Можна знову повторити вивірений прийом. Спорядити у мішки величезну кількість потужної вибухівки, як це було з "рязанським сахар", а можна і щось інше видумати. У ФСБ є багато спеціалістів на такі видумки.

Значення має лише збереження путіним влади і його особистого життя і заради цього він може знищити будь-яку кількість російського населення або інших народів Європи.