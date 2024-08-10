'Спасибо тем, кто бережет нас!' Зеленский показал трудную работу спасателей в условиях войны. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность спасателям за их работу в условиях войны. По его словам, наличие системы и людей, чья миссия – спасать, является одним из основных признаков настоящей государственности.

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Соответствующее сообщение главы государства опубликовал в своих соцсетях. Также Зеленский показал кадры тяжелой работы чрезвычайников после атак российских оккупационных сил.

"Благодарю тех, кто бережет для нас – для каждого в Украине – нормальные обстоятельства жизни, что бы ни происходило. Это одна из фундаментальных черт настоящей государственности – наличие системы и людей, чья работа – спасать. По всему государству.

Я благодарю каждого и каждую, кто спасает и помогает нашим людям. Спасибо всем, кто преданно работает ради сохранения жизни", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 8 августа российские террористы прицельно ударили по территории подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Никополе на Днепропетровщине. Для атаки вражеские войска применили БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в ночь на 4 августа скончался спасатель ГСЧС Владимир Александрюк, пострадавший во время тушения пожара в центре Одессы 30 июля. Пожарный получил ожоги 75% тела, спасти его медикам, несмотря на все усилия, не удалось.