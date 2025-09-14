Спецназовцы ГУР мастерски сожгли вражеский 'Бук'. Видео

Спецназовцы Главного управления разведки уничтожили очередной зенитно-ракетный комплекс российских оккупантов. В этот раз целью украинских защитников стал ЗРК "Бук".

Вражеский комплекс уничтожили на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

Детали операции

По информации украинской разведки, 14 сентября 2025 года спецназовцы обнаружили и нанесли успешное огневое поражение по зенитно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" российских захватчиков.

Успешный удар по вражеской цели нанесли вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области. В ведомстве также подчеркнули, что стоимость российского ЗРК "Бук-М3" составляет от 40 до 50 миллионов долларов.

Что известно о системе

ЗРК "Бук-М3" – это российский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который является глубокой модернизацией ЗРК семейства "Бук". Он был принят на вооружение путинской армии в 2016 году.

Этот комплекс предназначен для борьбы с различными воздушными целями, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также крылатые и баллистические ракеты, в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия. Также ЗРК может поражать наземные и надводные цели.

Дальность поражения целей: от 2,5 до 70 км, высота поражения целей: от 15 м до 35 км. Комплекс использует новые ракеты 9М317М, которые обладают повышенной маневренностью и скоростью полета до 1550 м/с.

Самоходная огневая установка 9К317М "Бук-М3" несет 6 ракет в транспортно-пусковых контейнерах и оснащена многофункциональной РЛС. Способна самостоятельно обнаруживать, сопровождать и поражать цели.

