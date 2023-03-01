Спецназовцы СБУ устроили ночную ''охоту'' и уничтожили 6 вражеских танков за одну ночь. Видео

В Луганской области бойцы Службы безопасности Украины устроили охоту на российские танки. За одну ночь две группы сотрудников Центра специальных операций "А" уничтожили 6 единиц бронетехники оккупантов.

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Атаковали вражеские танки украинские воины с помощью ударных дронов. Подробности и видео ночного "сафари" опубликовали в Telegram-канале СБУ (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

"Спецназначенцы СБУ уничтожили еще 6 российских танков за одну ночь. Две группы сотрудников Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины устроили ночную охоту на Луганском направлении. После точной работы ударными дронами вражеская техника была выведена из строя в полном объеме. Работаем до полной Победы! " – отметили в Службе.

Все сбросы спецназовцы зафиксировали на камеры дронов. Согласно видео, после обнаружения вражеского танка и сброса боеприпаса "жить" очередной "гордости российского оборонпрома" оставалось считанные секунды. После попадания танки загорались, ослепляя на мгновение камеру беспилотника украинских воинов.

Напомним, 1 марта у NYT появился рассказ о "величайшей танковой битве" за время войны РФ против Украины. В этой битве Россия потерпела тяжелое поражение, потеряв за три недели под Угледаром более 130 единиц бронетехники. Украинские воины, успешно ослабившие российский "танковый кулак", рассказали, как им удалось "демилитаризировать" танкистов РФ и выделили главную ошибку российского командования.

Также сообщалось, что оккупанты в первый день весны похвастались захватом танка Leopard с "польскими наемниками". Однако, как выяснилось, "победу" захватчики одержали только над фоторедактором, с помощью которого превратили сделанное много лет назад фото в "доказательство" собственной "доблести".