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Спецназовцы СБУ устроили оккупантам "демобилизацию": уничтожена вражеская БМП и ее экипаж. Видео

Марина Лисничук
War
1 минута
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Спецназовцы СБУ устроили оккупантам 'демобилизацию': уничтожена вражеская БМП и ее экипаж. Видео

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины устроили  российским оккупантам очередную "демобилизацию". Они одним ударом дрона-камикадзе уничтожили вражескую боевую машину пехоты и ее экипаж.

Видео дня

Боевую задачу защитники выполнили на одном из самых горячих направлений фронта. Видео опубликовала пресс-служба СБУ (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах показан пролет украинского БПЛА, который несет на себе взрывчатку для захватчиков и одновременно снимает все на камеру.

Спецназовцы СБУ устроили оккупантам ''демобилизацию'': уничтожена вражеская БМП и ее экипаж. Видео

Спецназовцы вплотную приблизили боевую "птичку" к стоящей в поле российской БМП, возле которой было несколько оккупантов.

Спецназовцы СБУ устроили оккупантам ''демобилизацию'': уничтожена вражеская БМП и ее экипаж. Видео

"Бавовны" дрон-камикадзе уже не зафиксировал, однако его удар полностью уничтожил вражескую БМП и ее экипаж рядом.

Спецназовцы СБУ устроили оккупантам ''демобилизацию'': уничтожена вражеская БМП и ее экипаж. Видео

"Любите концерты, оккупанты? Отправляйтесь на "концерт Кобзона" под соответствующую музыку", – прокомментировали спецназовцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали на фронте 530 российских оккупантов, уничтожили по шесть ББМ и танков врага. С начала войны агрессор потерял на украинской земле уже более 114,6 тыс. военных.

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