Спецназовцы СБУ устроили оккупантам 'небесную кару': у врага поубавилось техники. Видео

Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают нести российским оккупантам "небесную кару". С помощью FPV-дронов они эффективно минусуют тяжелую технику захватчиков на линии фронта.

Так, за последние недели они уничтожили почти сотню единиц российской техники и вооружений и ликвидировали 40 вражеских огневых позиций и фортификационных сооружений. Об этом рассказали в СБУ.

"Спецназначенцы СБУ устроили очередную "небесную кару" оккупантам FPV-дронами. И снова у россиян стало существенно меньше тяжелой техники на боевых рубежах", – говорится в сообщении.

За последние недели защитники из состава ЦСО "А" СБУ "демилитаризовали":

▪️ 13 танков

▪️ 28 ББМ

▪️ 15 артиллерийских систем

▪️ 32 единицы автомобильной техники

▪️ 2 средства наблюдения

▪️ 40 огневых позиций и фортификационных сооружений.

Однако этим потери захватчиков не ограничились. Живую силу и вооружение враг терял также в результате плодотворного сотрудничества воинов СБУ с артиллеристами Вооруженных сил Украины.

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"В координации с побратимами-артиллеристами ВСУ были поражены еще 4 РСЗО, 6 артсистем и станция радиоэлектронной борьбы. А еще около 50 оккупантов прекратили топтать украинскую землю. Уничтожаем оккупантов до полной Победы!" – отметили в Службе.

Напомним, накануне, 15 сентября, Силы обороны Украины ликвидировали на фронте около 350 оккупантов и 88 единиц вражеской техники и вооружений. За время полномасштабной агрессии против Украиныпо состоянию на утро 16 сентября Россия потеряла около 271 790 своих солдат.

Также сообщалось, что в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины раскрыли новые детали блестящей операции по уничтожению крупного десантного корабля "Минск" и подлодки "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Севастополе. В рамках операции украинские воины высадились на оккупированном полуострове.