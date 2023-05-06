'Спецов не осталось, перещелкали всех': оккупант рассказал матери новости с войны. Перехват

Военный "второй армии мира" рассказал о реалиях войны против Украины. Захватчики несут большие потери – есть такие, кто не выдерживает и пяти минут, специалистов среди них почти не осталось.

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Живой силы местами настолько не хватает, что российские командиры формируют штурмовые отряды из числа мобилизованных. Об этом стало известно из телефонного разговора оккупанта с матерью, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

"Спецов то не осталось никого нормальных! Перещелкали всех давно, спецов этих", – жалуется россиянин.

Из-за такой нехватки кадров на передовой оказываются неподготовленные оккупанты, которых и бросают на штурмы. Нередко случается и так, что российских военных обещают отвезти обратно в РФ, а привозят на первую линию фронта.

Военнослужащий РФ также рассказал своей матери о слухах относительно дальнейшей судьбы "СВО". По его словам, российский диктатор Владимир Путин может переформатировать ее в "КТО" – контртеррористическую операцию.

В связи с этим оккупант решил не подписывать никакие документы, чтобы его не задействовали еще и в "КТО". Он отметил, что "мобики" в таких операциях не участвуют.

Захватчик пообещал, что, попав в Россию, он сбежит из армии. Мать пыталась его отговорить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ начали прозревать, что российских мужчин отправляют на передовую "на убой". Жена одного из "мобиков" пожаловалась, что военное руководство РФ не собирается возвращать своих оккупантов домой.

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