Спецподразделение Kraken показало видео ночного рейда под Соледаром, когда был уничтожен передовой пункт управления оккупантов

Бойцы спецподразделения Kraken показали видео атаки на российских окупантов на Соледарском направлении на украинском Донбассе. Операция была осуществлена в январе 2023 года, но раньше о ней нельзя было рассказывать.

Видео дня

Кадры ударов по врагу в воскресенье, 27 марта, показали в Telegram-канале Kraken – разведывательно-диверсионном подразделении Главного управления разведки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается, в результате секретной тщательно спланированной операции был уничтожен важный объект противника под Соледаром. Защитники Украины ликвидировали передовой пункт управления окупантов.

"Есть операции, о которых мы вам не рассказываем сразу, ведь находимся в том оперативном районе, но со временем некоторые эпизоды все же частично можем освещать. Это именно тот случай. В январе этого года на Соледарском направлении ночная штурмовая группа нашего подразделения при поддержке артиллерии уничтожила передовой пункт управления противника", – говорится в сообщении.

За эту атаку на врага президент Владимир Зеленский поблагодарил бойцов Kraken в ежедневном видеообращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты массово жалуются на огромные потери российской армии на фронте. Захватчики страдают непрофессиональным поведением командования – из них требуют деньги и не выпускают с горячих точек.