Спецподразделение 'Кракен' получило восстановленную трофейную бронемашину 'Торнадо-У'. Фото

Отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кракен" получило восстановленную трофейную бронемашину "Торнадо-У". Эту машину украинские военные захватили осенью 2022 года в Харьковской области.

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Соответствующий снимок опубликовал украинский военный, подписанный в соцсетях как "Записки мазуты". Торнадо-У впервые представили на международном военно-техническом форуме Армия-2015.

Российские оккупанты бросили бронированный грузовик в районе города Балаклея.

Стоит отметить, что эти бронированные грузовики Урал-63704-0010 созданы на базе трехосного полноприводного шасси. Он предназначен для перевозки оружия, военной техники и грузов, а также буксировки транспортных и специальных полуприцепов. Грузовик имеет массу до 30 т и грузоподъемность до 16 т. Он способен перевозить полуприцеп весом 12 т.

Автомобиль оснащен дизельным двигателем мощностью 440 л. что обеспечивает максимальную скорость 100 км/ч. Дорожный просвет – 400 мм, а глубина брода, который может преодолевать грузовик, составляет 1,8 м. Производство Урал-63704-0010 началось в 2016 году. Ранее такие грузовики русская армия использовала в Сирии.

Напомним, защитники Украины "затрофеили" КамАЗ-63968 "Тайфун" российских оккупантов. Стоимость такой техники составляет более $2 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ захватили вражескую машину корректировки огня на базе БТР-82. Речь идет о современной российской командно-наблюдательной машине "Канонада".

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