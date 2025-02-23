Спецслужбы РФ хотели убить Зеленского, Буданова и Малюка: раскрыты детали. Видео

Спецслужбы страны-агрессора России пытались убить высшее военно-политическое руководство страны, в частности президента Владимира Зеленского и начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Благодаря профессиональным действиям Службы безопасности покушения удалось предотвратить.

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Кроме того, сотрудники СБУ предотвратили теракт, который россияне хотели устроить в одном из столичных гипермаркетов. Об этом во время форума "Украина. Год 2025" заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По словам главы СБУ, руководили покушением на президента и начальника ГУР представители ФСБ РФ. Однако исполнителями терактов должны были стать высокопоставленные должностные лица управления государственной охраны, завербованные врагом ранее.

"Они были задержаны уже на стадии завершения этого преступления. Это был настоящий провал. Путин после этого снимает начальника пятой службы ФСБ генерал-лейтенанта Беседу, своего ближайшего друга. У нас в материалах, официально под решение суда, задокументирован куратор Украины от ФСБ Бергин и весь его отдел", – сказал Малюк.

Также Малюк рассказал, что после провала операции по ликвидации высшего руководства Украины россияне пытались устроить теракт в Киеве. По его словам, оккупанты собирались устроить взрыв в одном из гипермаркетов.

"Они запланировали теракт в одном из строительных гипермаркетов Киева, одной французской фирмы, когда в час пик, когда много людей, там должны были взорваться взрывные устройства, которые были расположены в местах, где были легковоспламеняющиеся смеси", – заявил начальник СБУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в начале войны ему выдвигали ультиматумы и призывали покинуть страну. Более того, Зеленский отметил, что его пытались устранить физически, вследствие чего в Офисе президента погибли некоторые люди.

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