Сплошная руина: в сети показали, как выглядит изувеченный оккупантами Бахмут. Видео

После того, как государство-агрессор РФ оккупировало Бахмут в Донецкой области, город так и остался призраком с изувеченными домами, разбитыми улицами и отсутствием нормальных условий для жизни. Ни одного целого здания в Бахмуте не осталось.

В сети обнародовано видео, которое показывает, как выглядит Бахмут в октябре 2025 года. Этот ролик, передвигаясь по уничтоженному населенному пункту, снял военнослужащий РФ.

Чтобы захватить город, россияне уничтожили его

Битва за Бахмут продолжалась с лета 2022 года. Официальной датой начала боев называют 1 августа.

Российские власти заявили о полном захвате Бахмута 20 мая 2023 года. Однако Силы обороны, согласно сообщениям украинской стороны, по состоянию на июнь еще удерживали позиции на юго-западных окраинах города.

Несмотря на то, что, по оценкам военных и экспертов, это не имело стратегического и даже тактического смысла, агрессор прилагал максимум усилий для того, чтобы взять город. Издание Sky News, ссылаясь на неназванного западного чиновника, заявляло, что в течение годовой битвы в секторе Бахмут – Попасная Россия потеряла не менее 60 тысяч солдат. При этом такие цифры чиновник назвал "консервативной оценкой".

Битву за Бахмут – один из старейших городов Донетчины – называют самой кровопролитной за время российского вторжения в Украину и самой кровавой битвой пехоты со времен Второй мировой.

"Освобождение" Бахмута российскими террористами на самом деле стерло его с лица земли. "Они разрушили все здания. Это печально, но сегодня Бахмут только в наших сердцах", – заявлял президент Владимир Зеленский 21 мая 2023-го.

