Оккупанты в Мариуполе хотят снести исторический дом для возведения коттеджей россиян. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе россияне планируют снести историческое здание в центре города, чтобы построить коттеджи. Речь идет о доме №69 на улице Куинджи – одну из известных архитектурных памятников города.

Здание, известное как "дом с колоннами" или "дом американцев", построено в 1930-х годах. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Оккупанты хотят снести исторический дом в Мариуполе

Во время полномасштабного вторжения здание было повреждено, но впоследствии оккупационные власти частично его отремонтировали.

Однако недавно так называемый "минстрой днр" принял решение о сносе дома, включив его в зону так называемого "комплексного развития территории".

На месте исторического центра планируют возвести новенькие коттеджи для продажи приезжим россиянам.

Местные жители возмущены такими действиями

Местные жители категорически не согласны с планами оккупантов и настаивают на сохранении дома, который пережил войну и является частью истории города.

"Мы не можем его потерять! Здесь выросли наши дети, бегали наши внуки, старые родители были счастливы вместе с нами...Наш дом уже почувствовал весь ужас войны, защитил нас, когда мы могли погибнуть в подвале дома – он выстоял!" – написали в социальных сетях жители Мариуполя, которые уже более трех лет ждут возвращения своих квартир.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне планируют снести десятки домов в центре города Мариуполь. Вместо этого захватчики хотят построить там торговый центр и квартиры под ипотеку. Так называемая местная власть никак не реагирует на возмущение людей, которые против такого решения.

Кроме этого, захватчики в Мариуполе также планируют сравнять с землей около 10 тысяч частных домов. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Наибольшее количество зданий противник хочет разрушить в Левобережном и Центральном районах города. Приморский и Кальмиусский – последние в очереди.

