Способен нести полтонны груза под обстрелами: ВСУ получат новый беспилотный комплекс 'Мураха'. Фото

В Вооруженных силах Украины будут использовать беспилотный наземный роботизированный комплекс "Мураха" отечественного производства. Министерство обороны Украины кодифицировало и официально допустило эту технику к эксплуатации в войске.

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Сообщение об этом появилось 28 июня на сайте МО. В Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники отметили, что "Мураха", учитывая свои габариты, является одним из лидеров по грузоподъемности.

Этот небольшой наземный дрон на гусеничном ходу способен перевозить более полутонны на десятки километров.

Различные каналы управления позволяют ему работать в зоне работы вражеских РЭБов. А ходовые особенности НРК позволяют двигаться по местности со сложным рельефом и преодолевать небольшие броды.

В начале 2024 года в СМИ появились сообщения о том, что "Мураху" разработали на Тернопольщине и на 80% он состоит из деталей украинского производства.

НРК задумывался для того, чтобы дистанционно вывозить бойцов с поля боя, подвозить воду, продукты или другие грузы.

Ориентировочной стоимостью полного комплекса называли 620-650 тысяч гривен (в зависимости от дополнительных укомплектовок).

Сравнение фотографий "Мурахи" от 2024 и 2025 годов свидетельствует о том, что наземный роботизированный комплекс претерпел некоторые усовершенствования и модификации.

Как писал OBOZ.UA, ранее Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный наземный комплекс PROTECTOR (производства ООО "Украинская бронетехника"). Внешне это полноразмерный автомобиль без крыши с двумя высокими антенами.

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