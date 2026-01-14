Способен обнаруживать самолеты и дроны на расстоянии 460 км: что известно о радаре Lanza LTR-25, который Украина получит от Испании

Испания одобрила поставку Украине современного радара Lanza LTR-25 для усиления противовоздушной обороны. Этот радар способен обнаруживать самолеты и дроны на расстоянии до 460 км и работает даже в сложных условиях радиоэлектронных помех.

Соглашение включает также логистическую поддержку и будет действовать до конца 2026 года. Об этом свидетельствует решение Совета министров Испании.

Радар Lanza LTR-25 разработан испанской компанией Indra Sistemas и является мобильной тактической 3D-радиолокационной станцией дальнего радиуса действия в L-диапазоне. Как 3D-радар, он определяет не только дальность и направление цели, но и ее высоту, что позволяет точно отслеживать траекторию движения самолетов, беспилотников и других воздушных объектов.

Система совместима с сетями управления ПВО союзников и поддерживает распознавание "свой-чужой". Мобильность радара позволяет быстро его развертывать и интегрировать в уже имеющиеся системы противовоздушной обороны.

Ориентировочная стоимость контракта составляет 37 млн евро. В документе не указано, сколько единиц Lanza LTR-25 получит Украина. Известно, что соглашение будет действовать до 31 декабря 2026 года без возможности продления.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит первые боевые машины пехоты Lynx KF41 уже в начале 2026 года. Современные БМП должны усилить мобильность, защищенность и огневую мощь украинских подразделений на фронте.

