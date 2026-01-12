Украина получит первые боевые машины Lynx KF41 в начале 2026 года: чем помогут ВСУ

Украина получит первые боевые машины пехоты Lynx KF41 уже в начале 2026 года. Современные БМП должны усилить мобильность, защищенность и огневую мощь украинских подразделений на фронте.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о поставках Украине первых боевых машин пехоты Lynx KF41 в начале 2026 года. Соответствующий контракт был подписан в декабре 2025 года.

В контракте говорится о начальной партии из пяти машин, стоимость которой оценивается в двузначную сумму миллионов евро. Финансирование осуществляется за счет Федеративной Республики Германия. Решение в пользу Lynx KF41 приняли после тщательных испытаний БМП нового поколения.

Машины будут оснащены двухместной башней Lance и специально сконфигурированы в соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины. В Rheinmetall отмечают, что это лишь первый этап сотрудничества – следующим шагом может стать закупка дополнительных партий, в том числе с локализацией производства в Украине. Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер отметил, что компания благодарна Украине за доверие и отдельно отметил поддержку немецкого правительства.

Контракт является важным подтверждением роли концерна в поддержке украинской обороны. Lynx KF41 относится к семейству боевых машин, разработанных с учетом текущих и будущих требований современного поля боя. Машина отличается высокой модульностью, открытой электронной архитектурой и самым большим защищенным внутренним объемом в своем классе, что позволяет интегрировать новые системы и вооружение в будущем.

Благодаря масштабируемой концепции веса, мощной системе привода и современным средствам защиты Lynx KF41 сочетает высокую мобильность с максимальным уровнем безопасности экипажа и десанта. Отдельно в Rheinmetall подчеркивают высокий уровень эргономики, что позволяет эффективно использовать машину даже во время длительных боевых задач. Ожидается, что поступление Lynx KF41 усилит механизированные подразделения ВСУ, повысит их живучесть на поле боя и расширит возможности для наступательных и оборонительных операций.

