Способен поражать цели на расстоянии до 10 км: Силы беспилотных систем нанесли удар по ЗРК "Оса" на Донецком направлении. Видео
Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику оккупантов. Недавно операторы Сил беспилотных систем нанесли результативный удар по зенитному ракетному комплексу "Оса".
В результате у захватчиков минус одна единица вооружения, способная поражать цели на расстоянии до 10 км. Об этом сообщили в Telegram-канале 412 отдельной бригады Nemesis Сил беспилотных систем.
"Операторы Сил беспилотных систем поразили зенитный ракетный комплекс "Оса" на Донецком направлении", – говорится в сообщении.
Военные отметили, что мобильную систему противовоздушной обороны противник применял для защиты своих подразделений и ключевых объектов от ударов авиации, крылатых ракет и беспилотников.
Что известно о ЗРК "Оса"
Зенитный ракетный комплекс "Оса" – это мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия. Она является всепогодной и предназначена для прикрытия подразделений и техники мотострелковых и танковых дивизий в различных видах боевых операций.
ЗРК оснащен шестью ракетами и способен уничтожать воздушные цели на расстоянии до 10 км и на высоте до 5 км. Это одна из самых распространенных систем противовоздушной обороны, которую применяют российские войска.
"СБС последовательно уменьшают способности ПВО противника и открывают воздушное пространство для дальнейших действий Сил обороны. В лучших традициях СБС ПВОцид продолжается", – указано в сообщении.
