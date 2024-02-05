Способности выросли в 100 раз: раскрыты новые данные об успехах Украины по производству дронов

На сегодняшний день государство может заключить контракты на 67 уникальных моделей украинских беспилотников, успешно прошедших процедуры сертификации. Это значительное изменение по сравнению с 2022 годом, когда их на рынке было всего 7.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Сейчас в Украине зарегистрировано 200 компаний, занимающихся производством дронов.

Благодаря значительному росту инвестиций и упрощению правил эти компании смогли расширить свои производственные возможности в 100 раз по сравнению с началом полномасштабного вторжения РФ.

В Минцифре подчеркнули, что речь идет именно о возможностях отечественных производителей. То есть, это мощности, которые теоретически могут быть законтрактованы государством, фондами или другими заказчиками.

Относительно реального производства беспилотников за последний год оно выросло "в десятки раз". Подсчеты базировались на количестве выпущенных БПЛА, учитывая и значительное количество доступных FPV-дронов, производство которых раньше не было столь активным.

"С июня 2023 по январь 2024 беспилотники, закупленные "Армией дронов", поразили 14 тысяч целей. Это танки, БТРы, опорные пункты и т.д. Были случаи, когда за одну ночь поразили 80 единиц техники", - отметили в Минцифре. .

В рамках программы "Армия дронов" Украина обучила более 20 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), привлекая к этому процессу 33 школы-партнера.

По данным Министерства цифровой трансформации, за последние полтора года Верховная рада и правительство приняло около 20 законов и нормативно-правовых актов, направленных на упрощение производства БПЛА. Эти инициативы включают в себя облегчение процедур допуска к эксплуатации, упрощение экспортного контроля, освобождение от НДС и пошлины на компоненты и другие важные аспекты.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский отметил, что государство работает над ускорением логистики и увеличением эффективности применения FPV-дронов. По словам президента, это приоритет для Украины.

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