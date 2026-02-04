Способны поражать цели на расстоянии до 12 км: что известно о 'шахедобойках' Tridon Mk2, которые для Украины профинансировали Швеция и Дания

Швеция и Дания профинансируют закупку зенитных систем Tridon Mk2 для усиления ПВО Украины. Они должны помочь сбивать "Шахеды", которыми Россия ежедневно наносит удары по украинским городам и селам.

Поставлять эти системы планируют начать уже в этом году, на их приобретение направлено около 290 млн долларов. Подробности, а также информацию о Tridon Mk2 собрал портал Defense Express.

Швеция и Дания закупят для Украины "шахедобойки" Tridon Mk2

Швеция в рамках трех пакетов военной помощи уже профинансировала закупку зенитных систем Tridon Mk2 для усиления украинской ПВО. На это было направлено около 235 млн долларов. А о закупке объявили в феврале 2025 года.

Теперь к приобретению Tridon Mk2 для Украины присоединяется и Дания, которая вместе со Швецией будет финансировать закупку новых систем. Копенгаген направит на это около 54 млн долларов. Этих средств хватит на оснащение такими комплексами ПВО одного батальона.

В Швеции тем временем приглашают другие страны участвовать в совместных закупках и отмечают, что если это произойдет – страна готова заказать дополнительные зенитки.

Что известно о Tridon Mk2

Зенитную систему Tridon Mk2 ее производитель, компания BAE Systems, впервые представила на выставке Eurosatory 2024. В ядре системы – "легендарная" 40-мм пушка от Bofors, которая используется в мире уже более 90 лет на многих различных платформах.

Заказанный для Украины комплекс предусматривает установку "противодроновой" РЛС Saab Giraffe 1X с дальностью обнаружения до 75 км. Также закупаются запчасти и большое количество боеприпасов различных типов, включая программируемый подрыв P3.

Система способна поражать цели на расстоянии до 12 км и имеет темп стрельбы в 200-300 выстрелов в минуту. Она установлена на грузовик Scania с колесной формулой 6x6, но может быть использовано и другое шасси – как и колесное, так и гусеничное.

На изготовление одной Tridon Mk 2 уходит около 15 месяцев. Сейчас часть комплексов, которые усилят украинскую ПВО, уже находятся в производстве. В целом шведско-датский проект должен стать достаточно бюджетным усилением средств борьбы против российских беспилотников.

С этой же целью в Украину сейчас также поставляются и немецкие Skyranger 35 производства концерна Rheinmetall.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Швеция готовит большой пакет помощи по безопасности для Украины. В него войдут системы ПВО, радары производства Saab, комплексы радиоэлектронной борьбы и ударные беспилотники deep strike.

Кроме того, министры обороны Украины и Швеции обсудили противодействие баллистическим угрозам через PURL и запуск программы Brave-Sweden для оборонных инноваций. В центре переговоров – дальнейшие поставки вооружений, в частности самолетов Gripen и ракет Meteor.

