'Справедливый мир невозможен без поддержки США': Зеленский призвал Вашингтон продолжать давить на Москву

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне после беседы с законодателями обеих партий встретился с президентом и вице-президентом США Джо Байденом и Камалой Харрис. Украинский лидер обсудил с ними свой План победы Украины.

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Справедливый мир невозможен без поддержки США, отметил Зеленский во время встречи с Харрис. В частности, украинский президент призвал Соединенные Штаты продолжать санкциями давить на Москву.

В свою очередь, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис пообещала Зеленскому продолжать присылать Украине военную помощь, если ее изберут.

Кроме того, во время встречи с президентом Украины лидер США Джо Байден объявил дополнительную военную помощь Украине, а также отметил долгосрочную поддержку Киева со стороны Соединенных Штатов и партнеров.

"Скажу четко, Россия не победит в войне. Россия в Украине не воцарится. Украина победит и мы будем продолжать поддерживать вас на каждом шагу", – сказал Байден.

По его словам, обсуждение украинского Плана победы продолжается.

По информации "Голоса Америки", пребывание Зеленского в Вашингтоне продлено еще на сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, План победы, который Зеленский привез в США, должен обеспечить Украине долгосрочные гарантии поддержки от Запада. Президент отмечает, что план нуждается в срочной поддержке Джо Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с выгодной позиции.

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