Спрос на вооружение Украины на Ближнем Востоке растет: что привлекает внимание партнеров

Спрос на украинские оборонные технологии на Ближнем Востоке стремительно растет на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе. Наибольший интерес вызывают системы противодействия воздушным угрозам, беспилотные технологии и решения для защиты критической инфраструктуры.

В то же время ключевым преимуществом Украины становится опыт реального боевого применения этих технологий. Об этом заявил исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров в интервью для медиа.

События на Ближнем Востоке уже влияют не только на энергетические рынки, но и формируют новую волну спроса на современные оборонные решения. Особенно это касается стран Арабского залива, которые активно ищут эффективные инструменты защиты от воздушных угроз.

Среди украинских разработок значительное внимание привлекают дроны-перехватчики. Впрочем, эксперт отмечает, что их нельзя рассматривать как самодостаточное решение. Эффективная противовоздушная оборона требует комплексного подхода – от инфраструктуры и систем управления до подготовленного персонала.

Украина имеет ограниченное "окно возможностей" для закрепления на новых рынках. В случае промедления, по словам Гончарова, эту нишу быстро займут другие игроки – в частности российские, китайские, европейские и американские производители, которые также активно продвигают собственные разработки как проверенные в боевых условиях.

Ключевой задачей для украинской оборонной промышленности является переход от экспорта отдельных продуктов к предложению комплексных решений. Именно системность, скорость принятия решений и способность конкурировать глобально определят, сможет ли Украина превратить свой военный опыт в долгосрочное экономическое преимущество.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 11 стран обратились к Украине с просьбой помочь защитить их инфраструктуру от иранских дронов, более 200 украинских военных специалистов уже работают на Ближнем Востоке, а Киев ожидает от партнеров конкретных ответных шагов.

