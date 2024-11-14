'Спросите наших солдат': генерал назвал главную потребность ВСУ для успеха на фронте

Увеличение объемов военной помощи Украине от западных партнеров само по себе не может гарантировать стабилизации фронта и успехов Сил обороны. Украинской армии критически необходимо пополнение личного состава.

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Без проведения эффективной мобилизации не следует ожидать позитивных перемен в этой войне. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Ранее генерал Залужный говорил о необходимости мобилизовать 500 тысяч. Сейчас говорят о якобы подрыве экономики из-за масштабной мобилизации, о социальных проблемах и так далее, но это было абсолютно реально. Если бы мы сделали это тогда, сейчас была бы абсолютно иная ситуация", – заявил он.

В этом контексте генерал напомнил недавнее заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко о необходимости мобилизации 160 тысяч человек. "Уже на следующий день все возмутились: дескать, да вы что?! К сожалению, очень многие в Украине, в том числе и СМИ, не хотят думать о том, что происходит на фронте. Спросите у наших солдат", – подчеркнул Романенко.

Он убежден, что именно существенное усиление украинской армии личным составом, а не объемы западной военной помощи, является главным условием для стабилизации фронта.

"Мы можем иметь какие-то результаты только в том случае, если реализуем мобилизацию. Потому что у нас есть фортификации, но нет людей, которые бы их защищали. Даже если США и Европа будут лучше помогать, этого будет недостаточно, пока мы сами внутри страны не выполним свое домашнее задание – укомплектование бригад на передовой", – подытожил он.

Читайте также полную версию интервью: "Байден должен стать мужиком": генерал Романенко назвал два условия стабилизации фронта".

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что большая часть повесток, которые рассылаются, адресована украинцам, не имеющим работы. Таким образом правительство реализует принцип "воюй или работай".