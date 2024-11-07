'Воюй или работай': Шмыгаль заявил, что повестки в первую очередь присылают тем, кто не платит налоги

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что повестки украинцам рассылаются по принципу "воюй или работай". Глава правительства отметил, что 98% повесток, сформированных через реестр "Оберег", направили людям, которые не работают или работают неофициально.

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Следовательно, только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые официально трудоустроены. Об этом Шмыгаль заявил на Киевском международном экономическом форуме.

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