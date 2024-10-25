Кто из мужчин имеет право на выезд за границу во время военного положения и какие документы нужны: объяснение

Во время военного положения все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют права выезжать за пределы Украины, что установлено указом президента № 64/2022. Однако лица, не подлежащие мобилизации или имеющие отсрочку, могут выезжать за границу в соответствии с законом и постановлением КМУ №57.

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В частности, пересекать границу имеют право мужчины, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы. Детальнее о том, как выехать из Украины мужчине осенью 2024 года, читайте дальше в материале.

С 18 мая 2024 года пересечение границы мужчинами регулируется новыми нормами закона "О мобилизации". Теперь работники Государственной пограничной службы Украины проверяют наличие военно-учетных документов у всех лиц, имеющих право на выезд в соответствии с пунктами 2-6 Правил пересечения государственной границы Украины.

Следовательно, при планировании выезда из Украины большинству категорий мужчин нужно заранее уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.

Военнообязанные граждане имеют право на выезд за границу в следующих случаях:

по состоянию здоровья;

для обучения;

если они являются государственными служащими;

по причинам семейного характера;

в связи с профессиональной деятельностью.

В военно-учетных документах лиц, выезжающих на основании отсрочки от мобилизации, должна быть соответствующая отметка. Теперь ее можно получить после подачи документов, подтверждающих основания, в ТЦК. Центр комплектования также занимается оформлением отсрочек.

Пересечение границы по семейным обстоятельствам разрешается:

лицам, сопровождающим супруга с инвалидностью I или II группы при наличии подтверждающих документов;

лицам, сопровождающим родителей с инвалидностью, при наличии документов о совместном проживании и уходе;

лицам, ухаживающим за лицами с инвалидностью, при наличии соответствующих документов;

многодетным мужчинам с тремя и более несовершеннолетними детьми при наличии доказательств содержания;

отцам-одиночкам, если мать признана умершей или лишена прав;

родителям и опекунам детей с инвалидностью до 18 лет при наличии документов о родстве;

родителям совершеннолетних детей с инвалидностью с соответствующими документами;

родственникам, сопровождающим детей с инвалидностью, при наличии подтверждающих документов;

лицам, нуждающимся в постоянном уходе, в сопровождении родственника первой степени родства с соответствующими документами;

опекунам недееспособных лиц с инвалидностью при наличии решения о назначении опекуна;

лицам с инвалидностью, которые находятся в учреждениях ухода, в сопровождении работников этих учреждений при наличии соответствующих документов.

Пересекать границу по состоянию здоровья могут:

лица с инвалидностью при наличии соответствующего удостоверения, пенсионного удостоверения или документа о социальной помощи;

временно непригодные к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК);

военнослужащие для лечения за границей при наличии паспорта, заключения о необходимости лечения и письма Минздрава с согласованным списком лиц.

Выезд за границу для обучения

Не все студенты украинских вузов или поступившие за границу имеют право выезжать. Учеба в украинских вузах обеспечивает только отсрочку от мобилизации. Право на выезд имеют:

студенты и курсанты, которые проходят практическую летную подготовку в иностранных авиационных школах, при наличии справки из украинского учебного заведения и военно-учетных документов с отметкой ТЦК;

курсанты-моряки с удостоверением моряка и справкой о практической подготовке на судне под украинским или иностранным флагом, а также с документами от ТЦК.

Согласно постановлению Кабмина №366 от 2 апреля, студенты могут выезжать во время военного положения, если они:

в возрасте 18-22 лет и не подлежат призыву во время мобилизации;

учатся на дневной форме в государственных или коммунальных вузах и получают степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного);

являются участниками академической мобильности;

едут на обучение в зарубежные заведения на 1 семестр.

Для пересечения границы студентам нужны:

справка из украинского учебного заведения о направлении на обучение за границей;

отсутствие отрицательных оценок за два последних семестра;

подтверждение знания языка обучения;

копия договора академической мобильности;

е-билет студента, проверенный на портале Дія;

военно-учетные документы с соответствующими пометками.

Выезд за границу по профессии:

Военные в отпуск: разрешено при наличии документов из воинской части, дат возврата и билетов обратно.

Работники дипломатической службы: могут выезжать в служебную или долгосрочную командировку по заверенным копиям приказов МИД.

Водители-волонтеры: перевозящие грузы для ВСУ или гуманитарную помощь по разрешению Мининфраструктуры.

Культурные деятели: для благотворительных мероприятий по разрешению Минкульта.

Спортсмены и тренеры: на соревнования по решению Минмолодежьспорта.

Члены экипажей кораблей, работники железной дороги, авиационный персонал.

Водители с лицензией на международные перевозки.

Военнослужащие: по решению соответствующих военных или правоохранительных органов.

Работники заведений по уходу: сопровождающие лиц с инвалидностью по приказу директора.

Выезд госслужащих:

В официальную командировку: члены Кабмина, руководители органов власти, судьи, прокуроры, депутаты и другие государственные служащие. Для выезда с ребенком: женщины-госслужащие или мужчины (одинокие родители, усыновители), имеющие право сопровождать ребенка за границу.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили, что, несмотря на то, что во время войны в Украине многие мужчины пытаются избежать мобилизации, нелегально пересекая границу, в последнее время количество таких попыток постепенно уменьшается.