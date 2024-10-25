Кто из мужчин имеет право на выезд за границу во время военного положения и какие документы нужны: объяснение
Во время военного положения все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют права выезжать за пределы Украины, что установлено указом президента № 64/2022. Однако лица, не подлежащие мобилизации или имеющие отсрочку, могут выезжать за границу в соответствии с законом и постановлением КМУ №57.
В частности, пересекать границу имеют право мужчины, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы. Детальнее о том, как выехать из Украины мужчине осенью 2024 года, читайте дальше в материале.
С 18 мая 2024 года пересечение границы мужчинами регулируется новыми нормами закона "О мобилизации". Теперь работники Государственной пограничной службы Украины проверяют наличие военно-учетных документов у всех лиц, имеющих право на выезд в соответствии с пунктами 2-6 Правил пересечения государственной границы Украины.
Следовательно, при планировании выезда из Украины большинству категорий мужчин нужно заранее уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.
Военнообязанные граждане имеют право на выезд за границу в следующих случаях:
- по состоянию здоровья;
- для обучения;
- если они являются государственными служащими;
- по причинам семейного характера;
- в связи с профессиональной деятельностью.
В военно-учетных документах лиц, выезжающих на основании отсрочки от мобилизации, должна быть соответствующая отметка. Теперь ее можно получить после подачи документов, подтверждающих основания, в ТЦК. Центр комплектования также занимается оформлением отсрочек.
Пересечение границы по семейным обстоятельствам разрешается:
- лицам, сопровождающим супруга с инвалидностью I или II группы при наличии подтверждающих документов;
- лицам, сопровождающим родителей с инвалидностью, при наличии документов о совместном проживании и уходе;
- лицам, ухаживающим за лицами с инвалидностью, при наличии соответствующих документов;
- многодетным мужчинам с тремя и более несовершеннолетними детьми при наличии доказательств содержания;
- отцам-одиночкам, если мать признана умершей или лишена прав;
- родителям и опекунам детей с инвалидностью до 18 лет при наличии документов о родстве;
- родителям совершеннолетних детей с инвалидностью с соответствующими документами;
- родственникам, сопровождающим детей с инвалидностью, при наличии подтверждающих документов;
- лицам, нуждающимся в постоянном уходе, в сопровождении родственника первой степени родства с соответствующими документами;
- опекунам недееспособных лиц с инвалидностью при наличии решения о назначении опекуна;
- лицам с инвалидностью, которые находятся в учреждениях ухода, в сопровождении работников этих учреждений при наличии соответствующих документов.
Пересекать границу по состоянию здоровья могут:
- лица с инвалидностью при наличии соответствующего удостоверения, пенсионного удостоверения или документа о социальной помощи;
- временно непригодные к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК);
- военнослужащие для лечения за границей при наличии паспорта, заключения о необходимости лечения и письма Минздрава с согласованным списком лиц.
Выезд за границу для обучения
Не все студенты украинских вузов или поступившие за границу имеют право выезжать. Учеба в украинских вузах обеспечивает только отсрочку от мобилизации. Право на выезд имеют:
- студенты и курсанты, которые проходят практическую летную подготовку в иностранных авиационных школах, при наличии справки из украинского учебного заведения и военно-учетных документов с отметкой ТЦК;
- курсанты-моряки с удостоверением моряка и справкой о практической подготовке на судне под украинским или иностранным флагом, а также с документами от ТЦК.
Согласно постановлению Кабмина №366 от 2 апреля, студенты могут выезжать во время военного положения, если они:
- в возрасте 18-22 лет и не подлежат призыву во время мобилизации;
- учатся на дневной форме в государственных или коммунальных вузах и получают степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного);
- являются участниками академической мобильности;
- едут на обучение в зарубежные заведения на 1 семестр.
Для пересечения границы студентам нужны:
- справка из украинского учебного заведения о направлении на обучение за границей;
- отсутствие отрицательных оценок за два последних семестра;
- подтверждение знания языка обучения;
- копия договора академической мобильности;
- е-билет студента, проверенный на портале Дія;
- военно-учетные документы с соответствующими пометками.
Выезд за границу по профессии:
- Военные в отпуск: разрешено при наличии документов из воинской части, дат возврата и билетов обратно.
- Работники дипломатической службы: могут выезжать в служебную или долгосрочную командировку по заверенным копиям приказов МИД.
- Водители-волонтеры: перевозящие грузы для ВСУ или гуманитарную помощь по разрешению Мининфраструктуры.
- Культурные деятели: для благотворительных мероприятий по разрешению Минкульта.
- Спортсмены и тренеры: на соревнования по решению Минмолодежьспорта.
- Члены экипажей кораблей, работники железной дороги, авиационный персонал.
- Водители с лицензией на международные перевозки.
- Военнослужащие: по решению соответствующих военных или правоохранительных органов.
- Работники заведений по уходу: сопровождающие лиц с инвалидностью по приказу директора.
Выезд госслужащих:
- В официальную командировку: члены Кабмина, руководители органов власти, судьи, прокуроры, депутаты и другие государственные служащие.
- Для выезда с ребенком: женщины-госслужащие или мужчины (одинокие родители, усыновители), имеющие право сопровождать ребенка за границу.
Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили, что, несмотря на то, что во время войны в Украине многие мужчины пытаются избежать мобилизации, нелегально пересекая границу, в последнее время количество таких попыток постепенно уменьшается.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!