'Спрятали' в скале: возле Симферополя нашли тайный военный склад РФ, который может стать целью для 'Грома'. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" обнаружили секретный российский склад неподалку от Симферополя во временно оккупированном Крыму. Захватчики спрятали его на заброшенной овощебазе, размещенной в скале.

По оценкам партизан, обнаруженный склад является "жирной целью", они передали его координаты Силам обороны Украины для возможного поражения с помощью ОТРК "Гром-2". Подробности опубликованы в Telegram-канале военного движения.

Как рассказали в "Атеш", упомянутый склад расположен в селе Мазанка Симферопольского района: именно там размещалась давно заброшенная овощебаза в скале. Партизаны указали также координаты склада: 45.0066749337001, 34.26194089114725.

Выбрав овощебазу для размещения склада, захватчики укрепили вход ракушняком и соорудили временные укрепсооружения.

"Внизу от основного входа расположены палатки с личным составом. А на въезде в село установили посты военной полиции, которая проводит осмотр гражданских автомобилей и местных жителей. Вероятно очень жирная цель, которая требует "Грома". Вся инфа передана — ожидаем результатов", – отметили партизаны.

Видео дня

Украинские оперативно-тактические ракетные комплексы "Гром-2" или "Сапсан" разрабатываются конструкторским бюро "Пивденное" с 2013 года, он до сих пор находится на стадии разработки.

Комплекс построен на базе твердотопливной баллистической ракеты. Заявленный радиус действия – от 280 км в экспортном варианте до 500 км для ВСУ. Минимальная дальность – 50 км.

Комплекс предназначен для создания щита неядерного сдерживания агрессора.

Ракета, используемая в ОТРК "Гром-2" также разрабатывалась в КБ "Пивденное", она имеет универсальные характеристики: при использовании в других комплексах ракета способна поражать наземные, морские и воздушные цели в зависимости от установленной боевой части и системы наведения.

Учитывая заявленные характеристики и тот факт, что расстояние от Мазанки до освобожденного Херсона составляет чуть больше 200 км, выявленный российский склад для "Грома" является вполне достижимой целью.

Напомним, ранее в военной разведке рассказали, что спецназовцы ГУР десантировались на полуострове и нанесли удары по врагу. В ходе ожесточенного боя, завязавшегося между украинскими воинами и российскими оккупантами, враг понес значительные потери убитыми и ранеными.

К сожалению, потери есть и среди украинских героев. Их в ГУР назвали "несоизмеримыми" с потерями захватчиков, однако жизнь каждого украинского воина бесценна.