Спрятаться не получилось: в ВСУ показали, как ''минусуют'' российских оккупантов в Украине. Видео

Украинские воины уничтожают русских захватчиков на украинской земле. 17 марта меткие удары по врагу нанесли бойцы 66 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Обнаружив штурмовую группу россиян, защитники открыли по ним огонь. Как ликвидировали захватчиков, они показали на видео.

"66 ОМБр минусует", – лаконично описали события на видео воины бригады.

Аэроразведчики заметили группу из 6 захватчиков, следовавших по грунтовой дороге, а затем укрывшихся в небольшой посадке. Передвижения оккупантов даже под прикрытием деревьев продолжали отслеживать с помощью БПЛА.

По переданным аэроразведкой координатам воины открыли огонь.

После двух прилетов "денацификацию" захватчиков завершил сброс гранаты с дрона.

Напомним, накануне, 17 марта, в британской разведке констатировали, что в результате самоубийственных многомесячных штурмов Бахмута в Донецкой области российские войска теряют боевую мощь, темпы наступательных операций по линии фронта снижены. Сейчас российское командование пытается восстановить боеспособность разбитых подразделений и пополнить их новой живой силой и техникой. Пока это не произошло, командиры оккупационной армии на местах будут вынуждены выбирать: идти в наступление или защищать ранее занятые позиции.