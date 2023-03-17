Российские войска теряют боевую мощь, темпы наступательных операций снижены: разведка Британии объяснила, что происходит

Российские войска в ходе многомесячных попыток оккупировать город Бахмут в Донецкой области обескровлены. По этой причине темпы наступательных операций РФ по всей линии фронта существенно снизились, ведь русские подразделения практически утратили боеспособность.

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Пока российское командование будет решать задачу по восстановлению боеспособности оккупационных войск, командирам на местах придется выбирать между наступлением и обороной занятых позиций. Об этом идет речь в новых данных британской разведки, опубликованных Министерством обороны Великобритании.

По данным британской разведки, в течение последних нескольких дней российские войска, в частности, наемники частной военной компании "Вагнер" заняли плацдарм к западу от реки Бахмутка, протекающей по центру Бахмута Донецкой области. Еще на прошлой неделе этот водоем проходил по линии фронта.

Украинские войска продолжают удерживать позиции на западной части Бахмута.

Тем не менее, интенсивность наступательных действий россиян на линии фронта значительно снизилась. Российские силы настолько обескровлены, что практически утратили способность даже к локальным атакам.

"В целом, по всей линии фронта Россия демонстрирует одни из самых низких показателей локальных наступательных действий, которые наблюдались, по крайней мере, с января 2023 года. Скорее всего, это связано с тем, что российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований до такой степени, что даже локальные наступательные действия пока невозможны", – отметили в британском Минобороны.

Перед российским командованием стоит непростая задача: восстановить наступательный потенциал. Пока Москва будет пытаться ее решить, оккупантам на местах придется выбирать между наступлением и удержанием позиций.

"Российские лидеры, вероятно, постараются восстановить наступательный потенциал сил после пополнения личного состава и запасов боеприпасов. Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и проведением надежной обороны полной линии", – резюмировали в МО Британии.

Напомним, накануне в британской разведке констатировали, что российское наступление на Угледар замедлилось. Разведчики считают, что одним из факторов, сыгравших на руку Украине, стало успешное внедрение РААМ – дистанционных противотанковых мин. Эти снаряды, переданные украинским воинам из США, создают противотанковые минные поля на расстоянии до 17 км.

В МО Британии также констатировали, что министерство обороны России настойчиво пытается продвинуться в этом районе из-за противостояния с ЧВК "Вагнер", действующей более успешно в районе Бахмута.