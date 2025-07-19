Спрятаться в кустах не удалось: дрон нашел и испепелил оккупанта в его тайнике. Видео

Солдат армии страны-агрессора РФ пытался спрятаться от Сил обороны Украины в кустах. Однако ему это не удалось – оккупанта ликвидировали с помощью БПЛА.

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По врагу отработал 20-й отдельный полк беспилотных систем "К-2". Об этом сообщили в Telegram-канале подразделения.

На опубликованных кадрах видно, как российский оккупант прятался в кустах, когда туда залетел украинский дрон. От этого амуниция на захватчике начала дымиться, а затем и гореть.

После этого россиянин вернулся в свой тайник, где по нему был нанесен повторный удар.

"Пехотинец "второй армии" вылезает горящий из кустов. Оккупант думал, что сможет спрятаться от дрона в зарослях. Операторы К-2 обнаружили и обезвредили цель", – сказано в сообщении.

Больше кадров ликвидации противника показали на YouTube-канале К-2.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники продолжают эффективно применять большие ударные гексакоптеры Vampire, прозванные российскими оккупантами "Бабой Ягой". Недавно сбросами из этих БПЛА наши защитники уничтожили 11 вражеских блиндажей.

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