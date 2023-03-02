Среди пострадавших – беременная: стало известно, в каком состоянии раненные в результате ракетного удара РФ по дому в Запорожье

В результате террористической ночной атаки российских войск на многоэтажку в Запорожье, которая произошла вечером 1 марта, в больницу попали семь человек. Среди травмированных – беременная женщина.

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Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев на своем канале в Telegram. По его словам, спасены 11 человек. Ранее стало известно, что погибли четыре человека.

"По имеющейся информации 11 человек спасены. Семь человек находятся в больницах, из них трое – в тяжелом состоянии и четверо – в среднем состоянии, среди них есть беременная", – написал секретарь горсовета.

Куртев отметил, что взрывной волной повреждены и близлежащие дома. На месте российского ракетного удара работают спасатели и волонтеры. Люди получают необходимую помощь.

"В очередной раз убеждаемся в том, что Россия – страна-террорист, которая должна отвечать за все свои зверства", – написал он.

Напомним, что российские оккупанты попали ракетой по жилому многоэтажному дому в Запорожье. Разрушены более 10 квартир со 2-го до 5-го этажа. Из-за обстрела погибли четыре человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля российская оккупационная армия ударила ракетами С-300 по Запорожью. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.

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