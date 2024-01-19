Среди трофеев 'Орланы', 'Залы' и 'Ланцет': в Генштабе показали работу зенитчиков 93-й бригады. Фото

Командир расчета ЗРК 93 ОМБр ВСУ "Стрела 10" Артем планировал учиться на танкиста, однако "выучился на ПВО". Недавно ему исполнилось 22 года, и как подарок на день рождения – сбитые российские "Орланы", "Залы".

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Есть еще сбитый "Ланцет", правда, из автоматов, рассказали в ОМБр "Холодный Яр". Также военные показали, как Артем праздновал день рождения.

"Думал, что буду праздновать в танке, ведь планировал выучиться на танкиста. Но получилось так, что выучился на ПВО. Поэтому в День рождения охраняю небо!", – рассказал Артем.

Расчет "Стрели-10" в течение боевого дежурства ждет сообщений о вражеских БПЛА. После сообщения "Всем нора, "Орлан" в небе!" бойцы выкатывают зенитный ракетный комплекс из тайника, "захватывают" цель и выпускают ракету.

Расчет ЗРК, по словам Артема, иногда бывает неделями сидит без работы, а иногда и по пять ракет за раз приходится выпускать.

Как сообщал OBOZ.UA, во время последней вражеской атаки дронами на Украину наши военные впервые применили систему FrankenSAM. Ей удалось сбить вражеский Shahed с расстояния в девять километров.

Тем временем в Британии заявили об успешном проведении испытания лазерного оружия DragonFire для противовоздушной обороны. Она поражает цели со скоростью света и может попасть в монету на расстоянии километра.

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