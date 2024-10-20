США больше не отрицают вступления Украины в НАТО - Le Monde

Соединенные Штаты больше не возражают против приглашения Украины в Североатлантический альянс. Изменение политики в этом контексте может повлиять и на партнеров.

Видео дня

Об этом сообщает французское издание Le Monde. Отмечается, что изменение позиции Вашингтона может также повлиять на решение Германии, ранее блокировавшее процесс присоединения Киева к НАТО вместе с США.

Как стало известно, президент США Джо Байден в ходе встречи в Берлине обсудил с лидерами Германии, Франции и Великобритании план победы Украины. Однако важной новостью стало то, что США теперь принципиально не возражают против приглашения Киева в НАТО, что указывает на возможные сдвиги в отношениях между Украиной и Альянсом.

Le Monde также приводит слова анонимного европейского дипломата, который предположил, что в случае победы кандидата от Демократической партии Камалы Гаррис на следующих президентских выборах в США Джо Байден может начать активную работу над приглашением Украины в НАТО еще в переходный период.

Несколько источников считают, что изменение позиции Вашингтона может побудить и Германию изменить свое отношение к вступлению Украины в НАТО. Ранее Берлин выражал сопротивление из-за опасений эскалации конфликта с Россией, но новые обстоятельства могут изменить этот подход.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что странам НАТО необходимо будет обсудить условия, при которых Украина получит приглашение на членство в альянсе. При этом он подчеркнул, что у НАТО существуют "очень разные мнения" о присоединении Украины.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что организация работает с Украиной, все больше приближая ее к членству в Североатлантическом альянсе. Победа нашей страны в войне, развязанной Россией, – это "жизненно важно для нашей общей безопасности", сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что официальное приглашение Украины в НАТО является "единственным способом" остановить войну и обеспечить выживание страны. Поэтому Зеленский призвал западных партнеров поддержать его план завершения войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!