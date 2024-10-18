Приглашение Украины в НАТО – единственный способ остановить войну, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальное приглашение Украины в НАТО является "единственным способом" остановить войну и обеспечить ее выживание. В связи с этим Зеленский призвал западных партнеров поддержать его план завершения войны.

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Как сообщает Financial Times, Зеленский подчеркнул, что вступление Украины в военный альянс во главе с США является первым из пяти ключевых шагов в его "плане победы". Он играет решающую роль в принуждении президента РФ Владимира Путина к переговорам.

"Мы не можем быть очень сильными, не получив приглашение, которое укрепит наши дипломатические пути прекращения войны. Эта война закончится, когда Путин будет изолирован и подтолкнут другими партнерами к дипломатии", – сказал президент.

Хотя все члены НАТО согласны, что Украина движется по "необратимому пути" к членству, США и Германия выступают против официального приглашения Киева из-за беспокойства по поводу возможного обострения конфликта с Россией. Некоторые чиновники также неофициально высказывали мнение, что вступление Украины в НАТО может стать предметом торгов в предстоящих переговорах с Москвой.

"Приглашение в НАТО поднимет моральный дух наших людей и наших солдат. Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а значит, их дети не погибнут. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух упадет", – сказал Зеленский.

Президент Украины сравнил эти обсуждения с предварительными дискуссиями о предоставлении ракетных комплексов Patriot и истребителей F-16, когда западные страны сначала отказывали, но затем постепенно достигли согласия и поддержали это решение.

"Реакция на план победы такая же, как и на "Patriot", F-16... Но мы должны это сделать. Только так мы можем выжить. Война не закончится, пока Путин не почувствует, что он должен кончить. А он понимает только силу", – сказал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс работает с Украиной, все больше приближая ее к членству в Североатлантическом альянсе. Победа нашей страны в войне, развязанной Россией, – это "жизненно важно для нашей общей безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября в Брюсселе президент нашей страны принял участие в заседании Совета Украина – НАТО вместе с главой МОУ Рустемом Умеровым.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что Украина "действительно заслуживает однажды стать 33-м членом НАТО".

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