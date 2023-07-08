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США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по примеру Израиля: Байден открыл карты

Анастасия Ковалева
War
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Западные союзники готовят Украине гарантии безопасности вне НАТО

Соединенные Штаты Америки готовы предложить Украине гарантии безопасности. Они будут аналогичны тем, что предоставляются Израилю, при этом не обязывая Украину вступать в Североатлантический альянс.

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Об этом заявил президент США Джо Байден. США готовы взять на себя десятилетнее обязательство предоставления гарантий безопасности Украине.

В рамках этих гарантий безопасности Соединенные Штаты предусматривают предоставление Украине пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.

В период активного вторжения России на Украину, украинское правительство подало официальную заявку на вступление в НАТО. Однако члены Альянса, включая генерального секретаря Йенса Столтенберга, неоднократно подчеркивали, что процесс присоединения Украины к НАТО может быть завершен только после урегулирования военного конфликта и достижения стабильности в регионе. 

Тем не менее, Украина продолжает стремиться к получению сигнала поддержки своего членства в НАТО и надеется получить его на предстоящем саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская газета Wall Street Journal написала, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле этого года о вступлении Украины в НАТО речь идти не будет, зато будет объявлено о создании Совета НАТО – Украина, плюс США планируют предложить Украине модель гарантий безопасности на примере того, какой у них действует с Израилем.

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