"Киевский договор" по израильскому образцу: какие гарантии безопасности готовят для Украины союзники до вступления в НАТО

На днях американская газета Wall Street Journal написала, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе в июле этого года о вступлении Украины в НАТО речь идти не будет, зато будет объявлено о создании Совета НАТО-Украина, плюс США планируют предложить Украине модель гарантий безопасности на примере того, который у них действует с Израилем.

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Далее отовсюду посыпались заявления европейских чиновников о так называемом "Киевском договоре", который должен обеспечить Украине гарантии безопасности для вступления в НАТО. В частности, об этом уже прямо высказались президент Польши Анджей Дуда и МИД Франции, а канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что так как вступление Украины в НАТО в ближайшее время невозможно, то нужно придумать для нее какие-то гарантии безопасности.

Важно, что именно так и отмечается: гарантии безопасности не вместо вступления в НАТО, а на период до вступления в НАТО. Мол, в Альянсе не прочь видеть Украину в своем составе, но в то же время там не хотят даже формально фигурировать участниками войны против России (Статья 5 договора Североатлантического альянса предусматривает, что агрессия против одного члена НАТО считается агрессией против всех его членов и вызывает ответ всех государств- членов Альянса).

С другой стороны, это свидетельствует о том, что страны западной демократии не хотят терять Украину, как форпост между собой и страной-торористкой Россией, и готовы платить за отсутствие российских танков у своих восточных границ. В том числе деньгами. Пример Израиля упоминается не зря – ситуации действительно очень похожи: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромиссов".

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Опыт Израиля

Государство Израиль находится в состоянии постоянного неспровоцированного военного конфликта с соседними странами. В ходе этого конфликта бывают периоды разной интенсивности – от "горячих фаз" до определенной "заморозки", однако риски для безопасности Израиля остаются на повестке дня всегда. При этом Израиль не является членом НАТО, хотя вполне мог бы быть – если бы не все тот же военный конфликт.

В такой ситуации международные гарантии безопасности являются без преувеличения гарантом выживания государства как такового. И Израиль получил такие гарантии от Вашингтона – в виде статуса основного союзника США вне НАТО и безвозвратной финансовой помощи, направленной на сектор обороны и безопасности. Эта помощь США Израилю изложена в 10-летних соглашениях, последнее из которых было подписано в 2016 году. Согласно ему, Вашингтон обязуется субсидировать Иерусалим на 38 миллиардов долларов военной помощи в период с 2019 по 2028 год.

Что за соглашение между США и Израилем

Суть соглашения между Вашингтоном и Иерусалимом (тогда еще Тель-Авивом) описана в Десятилетнем меморандуме о взаимопонимании между США и Израилем, текст которого обнародован на сайте посольства США в Израиле.

Согласно условиям этого Меморандума, Соединенные Штаты в течение следующих десяти лет будут ежегодно субсидировать Израиль на сумму 3,3 миллиарда долларов США иностранного военного финансирования плюс 500 миллионов долларов США для совместных программ противоракетной обороны. Это позволит Израилю приобрести у США дополнительные передовые средства обороны, что в итоге усилит его безопасность и укрепит двусторонние отношения между государствами.

Также в Меморандуме можно найти слова в адрес Израиля, которые последние два года все чаще звучат в адрес Украины. К примеру: "Соединенные Штаты безоговорочно подтверждают право Израиля на самооборону, и этот Меморандум о взаимопонимании является конкретной демонстрацией нашей преданности способности Израиля защищать себя посредством качественного военного превосходства над всеми потенциальными противниками в регионе".

Чего ждать Украине

Учитывая опыт Израиля и отношения, которые сложились между Украиной и западными партнерами в течение 2022-2023 годов, можно предположить, что этот "Киевский договор" будет не двусторонним, а многосторонним. В то же время, он, скорее всего, будет сохранять базовые принципы израильского соглашения: партнеры будут ежегодно выделять определенные суммы средств, на которые Киев сможет приобрести у них ту или иную военную технику, оружие или боеприпасы. К примеру, за деньги, которые выделят Германия, Франция и США, Украина сможет приобрести нужное вооружение, соответственно, у Германии, Франции и США. Или же это будет ряд отдельных двусторонних договоров, что сути не меняет.

Также учитывая тенденции, которые просматриваются в последнее время, можно предположить, что речь будет идти не только о закупке вооружения, но и о совместном его изготовлении на территории Украины. И не только о боеприпасов. Так, немецкий концерн Rheinmetall, создавший в начале мая 2023 года совместное предприятие с "Укроборонпромом", планирует уже в ближайшее время начать в Украине производство бронетранспортеров Fuchs, а в перспективе – танков Panter и БМП Lynx нового поколения. Также ранее британская пресса писала об интересе Лондона к созданию совместных предприятий, которые будут производить в Украине вооружение и военную технику по лицензии. Для Украины такой вариант был бы выгоднее, ведь кроме самого вооружения предусматривал бы новые рабочие места.

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Что касается ассортимента вооружений, которые будет закупать Киев на выделенные средства, то в первую очередь речь пойдет о средствах противовоздушной и противоракетной обороны, ведь небо над Украиной, несмотря на определенные заметные успехи, еще далеко не закрыто – а это безопасность гражданских. Также в приоритете будут боевая авиация, ракеты дальнего радиуса действия, боеприпасы и бронетехника.

Вместе с тем, остается открытым вопрос: что будет с форматом "Рамштайн" после подписания этого "Киевского договора"? Новый договор безопасности будет действовать параллельно, как проект долгосрочной работы на перспективу, или же заменит нынешний формат военной помощи Украине?

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