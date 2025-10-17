США и Украина создали аналог 'Шахеда' с дальностью поражения 1600 км – Defence Express

Американская компания Auterion, которая специализируется на разработке программного обеспечения для БПЛА, вместе с неназванной (из соображений безопасности) украинской компанией создала дальнобойный ударный дрон Artemis ALM-20. Беспилотник имеет дальность полета 1600 км, вес его боевой части – 45 кг взрывчатки.

Дрон имеет визуальное наведение, и может работать автономно "с помощью алгоритмов искусственного интеллекта", сообщает Auterion. В Defence Express это сообщение назвали "феноменальным", потому что речь идет о "массовом серийном автономном дальнобойном дроне, эффективность которого уже доказана".

Artemis ALM-20 не просто создан – он уже прошел полноценные испытания, "включая запуск с земли, навигацию GPS и без GPS, дальний транзит и наземную сработку".

Характеристики Artemis ALM-20

Специалисты военного издания главной особенностью дрона Artemis определили систему навигации и наведения на базе бортового компьютера Skynode N от Auterion. Система "позволяет дрону наводиться и поражать цели даже при сбоях спутниковой навигации" и "обеспечивает высочайшую точность на конечном этапе полета".

Как можно увидеть, Artemis ALM-20 по аэродинамической форме повторяет иранский Shahed-136 и его российский аналог. Но "такое решение на самом деле появилось довольно давно и настоящий "прародитель" иранского дрона – DAR из Германии", отмечают в Defence Express.

Стоит отметить, что Artemis ALM-20 имеет носовую камеру, дополнительные антенны и, очевидно, электрический двигатель, что является довольно необычным решением для дальнобойных дронов.

Изготовление и испытания

"Auterion совместно с Министерством обороны США и другими партнерами переходит к этапу масштабирования, направленного на совместное производство в больших масштабах", – заявляет американский производитель.

При этом производственные линии строятся в Украине, США и Германии.

"Сейчас сообщение от Auterion выглядит просто феноменальным, потому что речь идет о массовом серийном автономном дальнобойном дроне, эффективность которого уже доказана во время реальных ударов по РФ", – отмечают в Defence Express.

В марте текущего года боевое испытание меньших аналогов Artemis проводила 12 бригада специального назначения "Азов". Тогда же было сделано соответствующее видео (смотрите ниже).

В Auterion утверждают, что"правительственные специалисты одобрили программу Artemis после операционных летных испытаний в Украине". Очевидно, имеются в виду именно эти испытания.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Нидерланды подписали важный меморандум, согласно которому обе страны будут совместно производить беспилотники. Президент Владимир Зеленский считает, что именно этот проект станет самым перспективным направлением сотрудничества двух стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!