США могут передать Украине советское вооружение из стран Южной Америки, заменив его американским

Соединенные Штаты ведут переговоры с представителями девяти стран Южной Америки по обмену оружия. Этим странам США предлагают заменить российское оружие современным американским.

Изъятое таким образом оружие РФ Америка передала бы Украине. Об этом сказала генерал, командующая Южного командования США Лаура Ричардсон.

Американка не уточнила, с какими странами и на каком уровне ведутся переговоры. Однако это не первое заявление Ричардсона по этому поводу. Осенью прошлого года она говорила тоже самое, хотя тогда упоминала не девять, а семь стран.

По ее словам, США "упорно предлагают обменять" на современное американское военное оборудование старое российское для использования последнего в Украине.

Дипломатические отношения между США и тремя странами региона, имеющие теснейшие военные связи с Москвой – Венесуэлой, Никарагуа и Кубой – либо отсутствуют, либо резко ограничены. Все они, как и Россия, подпадают под санкции США.

В регионе – пятнадцать стран. За исключением названных Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, больше всего оружия РФ в Перу, которое начало импортировать еще советское оружие в 1970-х. Другие страны со значительными запасами советского и российского оружия включают в себя Бразилию, Эквадор, Колумбию, Мексику, Уругвай и Аргентину.

Вооружение включает в себя танки, бронетехнику, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные системы, ПЗРК, самолеты и вертолеты.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад японская пресса сообщила, что правительство Японии официально согласилось на сотрудничество с Соединенными Штатами для поддержки Украины вооружением и военным оборудованием. Официальное обсуждение сотрудничества для совместного производства проведут на саммите правительства США и Японии в Вашингтоне уже 10 апреля 2024 года.

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