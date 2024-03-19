США хотят покупать оружие у Японии: почему это хорошая новость для Украины

Несколько дней назад японская пресса сообщила, что правительство Японии официально согласилось на сотрудничество с Соединенными Штатами по поддержке Украины вооружением и военным оборудованием. Как пишет издание Yomiuri, официальное обсуждение сотрудничества для совместного производства проведут на саммите правительства США и Японии в Вашингтоне уже 10 апреля 2024 года.

Штаты планируют пополнить военные запасы с помощью Японии

В первую очередь речь идет о намерениях Соединенных Штатов договориться о закупке японского вооружения, производимого внутри страны по американской лицензии.

Предполагается, что эти образцы техники, вооружений и боеприпасов должны быть заменены американские, поскольку запасы армии США значительно уменьшились из-за активной помощи Украине. Кроме того, не исключено, что американское правительство таким образом планирует закупать оружие у Японии, передавая Украине собственное вооружение.

Еще в декабре 2023 года Япония пересмотрела свои принципы и оперативные рекомендации по передаче военной техники. Следует упомянуть, что основные принципы японского военного экспорта были разработаны официальным Токио в 2014 году. Три главные условия следующие:

Передача военной техники в рамках миротворческих операций по достижению мира в определенном регионе. Передача военной техники и оборудования странам, способствующим улучшению обороноспособности Японии. Передача военного оборудования странам, у которых была приобретена лицензия на производство этого оружия на территории Японии.

Зенитные ракеты и артиллерийские снаряды из Японии уже готовятся к "цепочному обмену"

Исходя из этого, Япония согласилась экспортировать в США зенитные ракеты Patriot для пополнения американских запасов. Поскольку японская компания Mitsubishi Heavy Industries является единственным зарубежным производителем ракет к этим комплексам с большим процентом локализации, экспорт ракет в США позволит увеличить количество ракет, которые будут переданы Украине.

Кроме того, в заказе присутствует передача Великобритании 155-мм артиллерийских снарядов L15A1, которые также производятся в Японии по лицензии и используются японскими САУ Type 99, Type 19 и гаубицами FH-70. В этом случае также планируется передача в Соединенное Королевство японских боеприпасов, а Британия, со своей стороны, будет передавать Украине артиллерийские боеприпасы из собственных складов.

У Японии есть еще немало образцов военной техники, которые могут быть переданы Украине

Следует отметить, что сегодня оборонно-промышленный комплекс Японии является одним из самых мощных в мире. В стране производится значительная номенклатура противотанковых ракет, ракет класса "воздух – воздух", противокорабельных и зенитных систем, а также бронетехника, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, надводные боевые корабли различного типа, а также подводные лодки, беспилотные системы, не говоря уже об оружии, амуниции, транспортных машинах и т. д.

Так что образцами техники, которые потенциально могут быть переданы Украине через "третьи страны", можно считать зенитно-ракетные комплексы I-Hawk, которые планируется заменить новыми образцами Type 03 Kai.

Еще японские Силы самообороны приступили к процессу вывода с вооружения 155-мм гаубиц FH-70 в количестве 360 единиц, которые по новым правилам можно будет продать в США, откуда они могут быть переданы Украине. Отметим, что артиллерия данного типа, переданная преимущественно Италией и Эстонией, успешно используется ВСУ с лета 2022 года.

Не менее интересной, хотя и не очень вероятной, может выглядеть опция передачи через третьи страны японских танков Type 74, которые планируется снять с вооружения и утилизировать. Отметим, что танки этого типа близки по характеристикам к танку Leopard-1, в частности, используют пушку L7A1 того же 105-миллиметрового калибра. Несмотря на устаревшие и не слишком высокие боевые качества, машины данного типа могут использоваться украинской армией для размещения на вторых/третьих линиях обороны или в подразделениях, прикрывающих границы с Беларусью, или непризнанным Приднестровьем.

Можно констатировать, что страны Запада постепенно решают проблему дефицита собственных военно-промышленных мощностей путем привлечения к этому процессу производственных возможностей союзных азиатских стран, в частности Южной Кореи, Японии, а в будущем, возможно, и других (Тайвань, Филиппины и т. п.).

С учетом весьма высокой вероятности вспышки военного конфликта в Азиатско-тихоокеанском регионе (Тайвань, Корейский полуостров) заранее подготовленный ВПК в союзных странах может стать важным фундаментом укрепления обороноспособности "Западного блока", в том числе и Украины.