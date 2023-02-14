США могут передать Украине тысячи единиц оружия и более миллиона боеприпасов, которые направлялись боевикам Йемена – WSJ

В Соединенных Штатах Америки рассматривают возможность передачи Украине большого количества вооружения, изъятого у боевиков Йемена. Речь идет о тысячах единиц оружия и более миллиона боеприпасов.

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Их в течение последних месяцев реквизировали у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран. Последний, вероятно, и является поставщиком оружия. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления представителей США и Европы.

В общей сложности украинские военные могут получить более пяти тысяч автоматов, 1,6 миллиона патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и более семи тысяч бесконтактных взрывателей.

Если США примут такое решение, это станет беспрецедентным шагом, который поможет Украине противостоять российским оккупационным войскам. Нашей стране очень нужно больше боеприпасов, чтобы эффективнее оказывать сопротивление врагу.

Военные чиновники США начали серьезно рассматривать эту идею в конце прошлого года после того, как ВМС США обнаружили миллион боеприпасов на борту рыбацкой лодки, направлявшейся из Ирана в Йемен. А еще через несколько недель американские военные изъяли более двух тысяч автоматов АК-47 из небольшого рыбацкой лодки в Оманском заливе.

Уже в этом году в середине января французские военные изъяли еще три тысячи автоматов, почти 600 тысяч патронов и более 20 противотанковых ракет, найденных на борту другой рыбацкой лодки у берегов Ирана.

Теперь перед администрацией американского лидера Джо Байдена стоит важная задача: им нужно найти юридическое обоснование изъятия оружия из одного конфликта и передачи его участнику другого.

"Эмбарго ООН на поставку оружия требует от США и их союзников уничтожить, хранить или избавиться от изъятого оружия. По словам официальных лиц США, юристы администрации Байдена проверяли, создает ли резолюция для них пространство для передачи оружия Украине", – сказано в сообщении.

В США считают, что передача оружия, конфискованного у боевиков, позволила бы изменить ситуацию с Ираном, который предоставил России сотни дронов-камикадзе, которыми оккупанты атакуют гражданские объекты в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, США подтвердили, что не против, если Украина получит от партнеров истребители. В частности, Вашингтон не будет останавливать другие государства в намерениях передать Киеву такие боевые самолеты.

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