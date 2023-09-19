США не хотят, чтобы их оружием наносили удары по территории РФ, но окончательное решение по Зеленскому, – Кирби

США не хотят, чтобы их оружием наносили удары по территории России. Вместе с тем, там заявили, что решение по президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Голос Америки. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джона Кирби, США предостерегли Украину.

"Мы четко дали понять, что не хотим, чтобы предоставленные Соединенными Штатами средства ударяли по России", – заявил Кирби.

Он добавил, что Белый дом еще не принял решение, отправлять ли Украине ракеты большой дальности ATACMS, однако дискуссии на эту тему продолжаются.

"Здесь, в Соединенных Штатах, продолжается долгая дискуссия по поводу этих крылатых ракет большой дальности, и этот разговор продолжается, даже в это время, когда мы с вами сейчас говорим. Никакого решения еще не принято. Президент не сказал, что он это сделает. Но он продолжает хотеть, чтобы межведомственные органы рассмотрели вопросы ATACMS – Министерство обороны, Государственный департамент, Совет национальной безопасности. И мы собираемся это сделать. Этот вопрос не снят с повестки дня", – добавил Кирби.

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Он подчеркнул, что США переживают, чтобы Украина не использовала американское оружие для ударов по территории РФ.

"Мы не поощряем и не хотим привести к нападениям на территорию России. Мы считаем, что война идет в Украине, и мы считаем, что именно там Украина должна сосредоточиться – на оккупированных Россией территориях внутри Украины. Мы считаем, что именно здесь идет борьба, и именно на этом мы хотим, чтобы было сосредоточено внимание", – сказал он.

Также Кирби добавил: "Президент Зеленский – главнокомандующий своим вооруженными силами, он имеет право определять, где он наносит удар, а где не наносит удар. Мы предоставляем им возможности, но в конечном счете решение за ним, и мы четко дали понять, что не хотим, чтобы предоставленные Соединенными Штатами средства ударяли по России".

Кирби акцентировал, что война России с Украиной не должна перерасти в войну России со странами Запада.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соединенных Штатах Америки в очередной раз пригрозили Северной Корее последствиями в случае, если она будет помогать стране-агрессору РФ оружием. Вашингтон призвал Пхеньян не поддерживать войну России против Украины.

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