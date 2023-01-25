США не видят признаков коррупции в оборонной и бюджетной поддержке Украины - Белый дом

Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность президента Украины Владимира Зеленского из-за обвинений в коррупции, которые в последнее время звучали в адрес украинских чиновников. Однако у США нет никаких доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении бюджетной или оборонной поддержкой Киева.

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Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в среду на брифинге в Вашингтоне. Он отметил, что США имеют высокое доверие к процессу распределения помощи, которая поступает Украине от них.

Отвечая на вопрос журналистов, уверена ли администрация Соединенных Штатов в том, что бюджетная помощь Украине не страдает от коррупции в государстве, Кирби сказал:

"Как известно, наша бюджетная помощь поступает через Всемирный банк и мы уверены в этом процессе. Очевидно, мы разделяем беспокойство президента Зеленского относительно обвинений в коррупции и очевидно, что он относится к ним серьезно."

Кирби подчеркнул, что США так же уверены и в военной помощи оружием.

"Мы тесно сотрудничаем с украинцами по подотчетности и не видим никаких признаков того, чтобы что-либо из переданного нами оказалось не в тех руках, или использовалось несоответственно", – сказал Джон Кирби.

Напомним, некоторых украинских чиновников уволили с должностей на фоне сообщений в масс-медиа о завышенных ценах на закупку пищевых продуктов для украинских воинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий уволен с должности после скандала вокруг приобретения продуктов для армии по завышенным ценам.

Также в результате ряда кадровых решений в Кабмине должность потерял и заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов.

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