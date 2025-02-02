США не запрещали бить по армии РФ, когда та отступала с правобережья Херсонщины, – эксрадник Залужного

Соединенные Штаты Америки не запрещали бить по армии РФ, когда та отступала с правобережья Херсонщины осенью 2022 года. Украина физически не имела возможности нанести поражение войску страны-агрессора во время наступления.

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Об этом в интервью "ВВС Украина" рассказал генерал-майор Виктор Назаров. С начала полномасштабного вторжения РФ он являлся главным советником, а затем консультантом эксголовкома Валерия Залужного.

"Запрещали США, не запрещали, неважно. Я об этом не знаю. Я не был свидетелем этих разговоров и не читал этих директив, которые там они были. Хотя я сомневаюсь, что они вообще в письменном виде существуют, это может какие-то телефонные разговоры ", – рассказал Назаров, комментируя резонансную информацию, приведенную в книге американского журналиста Боба Вудворда".

Он подчеркнул, что независимо от того, были ли такие директивы, ВСУ тем имеющимся составом вооружения военной техники и ракетных боеприпасов физически не могли выполнить эту задачу.

"Надо понимать пространство фронта, надо понимать, сколько на этом фронте находится сил и средств, и сколько у тебя есть средств огневого поражения. А на то время было в ВСУ, если не ошибаюсь, 18 или 15 тех же установок HIMARS плюс дозированные партии боеприпасов к ним", – отметил Назаров.

По его мнению, это просто наивный взгляд, что на этой территории можно огневыми средствами кого-то уничтожить и разгромить. Такого априори не может быть, просто не может быть и всё. Украина физически не имела возможности нанести поражение этим войскам во время наступления.

Назаров уточнил, что если бы россияне оставались статически на тех районах и позициях, которые они занимали до выхода, тогда их методично, систематически в течение какого-то определенного времени уничтожали.

"Это был, пожалуй, единственный возможный путь для нас на тот момент выполнять эту задачу по разгрому этой группы полностью. Но россияне тоже решили до этого не доводить, поэтому они приняли решение на уход", - резюмировал он.

Что предшествовало

В ноябре 2024 года заместитель главного редактора The Washington Post Боб Вудворд опубликовал книгу "Война" (War), в которой, со ссылкой на информированные источники, написал, что власти США, вероятно, не разрешили украинскому командованию добивать или оказывать огненное влияние на войска россиян , отступавших через Днепр.

Ранее Виктор Назаров заявил, что наступление Украины в Курской области было проведено по всем канонам военного искусства, помог решить ряд задач, начиная от создания проблем для врага и поднятия боевого духа Сил обороны и заканчивая срывом намерений России начать наступательную операцию на Сумщине или Черниговщине. Однако идея перенесения боевых действий на территорию врага в этой войне не нова: еще в 2022 году ее озвучивал тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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