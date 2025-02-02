Залужный предлагал наступать на Белгород еще в 2022 году, – генерал Назаров

Наступление Украины в Курской области было проведено по всем канонам военного искусства, оно помогло решить ряд задач, начиная от создания проблем для врага и поднятия боевого духа Сил обороны и заканчивая срывом намерений России начать наступательную операцию на Сумщине или Черниговщине. Однако идея перенесения боевых действий на территорию врага в этой войне не нова: еще в 2022 году ее озвучивал тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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Он предлагал начать наступление на Белгородскую область, однако к тому моменту его предложения "не заинтересовали никого". Об этом в интервью ВВС Украина рассказал генерал-майор Виктор Назаров, что с начала полномасштабного вторжения РФ был главным советником, а затем консультантом экс-главкома.

Операцию Украины на Курщине военный охарактеризовал как успешную.

"Если сравнивать с контрнаступлением 2023-го года – она была проведена почти по всем канонам военного искусства. Был достигнут фактор внезапности. Это держалось в максимальной тайне до последнего дня. Было неожиданно для противника не только с точки зрения тактических последствий, но и оперативных" , – отметил Назаров.

Генерал-майор также перечислил положительные последствия операции для общего театра боевых действий. В частности, перенесение войны на территорию агрессора "привлекло за собой бонусы, связанные с имиджевыми достижениями для Вооруженных Сил", имело последствия в политической плоскости и повлияло на ситуацию для врага.

В то же время, Курская операция помешала захватчикам открыть еще один "фронт" на украинской земле.

"Она нужна была как фактор сдерживания противника на этом направлении. Потому что ничего не мешало ему перенести военные действия на нашу территорию, на Черниговском, на Сумском направлении. Ничего не мешало. И я уверен, что он бы это сделал. Может не тогда, а немного позже, но сделал бы для того, чтобы еще больше растянуть нашу линию фронта, еще больше ослабить наши возможности для оперативного маневра", – говорит Назаров.

При этом, добавил он, идея наступления на территорию РФ – не нова. Назаров считает, что корнями замысел Курской операции уходит еще в 2022 год. Тогда, в декабре, Залужный на одном из совещаний в аппарате СНБО, в котором принимал участие и сам Назаров, озвучил предложения, которые были тогда проигнорированы, а ныне активно воплощаются в жизнь.

"Я знаю точно, что прямо Валерий Федорович на одном из заседаний на совещании, которое проводилось в СНБО, он озвучил эти операции, которые фактически сейчас мы наблюдаем. Поскольку это уже происходит, я думаю, что это не тайна, мы можем об этом сказать", – сказал Назаров.

Он рассказал, что на упомянутом совещании Залужный предложил сконцентрироваться на стабилизации линии фронта на Донбассе, не проводя там активных наступательных действий – за исключением разве что боев местного значения для улучшения тактического положения.

Кроме того, экс-главком считал важным продолжение воздушной операции по изоляции Крыма и создание с помощью ударов дронов таких условий, при которых оккупанты потеряли бы возможность базировать свой флот, авиацию и средства поражения на территории оккупированного Крыма.

Третьим направлением, на котором Залужный настаивал, было продолжение "наступательной воздушной операции" на территории России: ударов вглубь государства-агрессора беспилотниками по законным целям, ослабляющих экономический и энергетический потенциал противника. По словам Назарова, по замыслу Залужного такие удары должны были осуществляться в том числе и на оперативно-стратегическую глубину и наноситься, в частности, по объектам энергетической системы РФ с целью подорвать логистику.

Заключительным же предложением в списке из пяти ключевых пунктов, озвученных Залужным, был перенос военных действий на территорию противника.

"Тогда в том варианте, который мы озвучивали, там шла речь о Белгородской области. Именно предлагались такие направления действий для того, чтобы создать очень серьезную угрозу противнику. С моей стороны, было предложение более решительных целей", – отметил генерал-майор.

Под "более решительными целями" он имел в виду "окружение или блокировку" Белгорода.

"Для чего? Для того, чтобы лишить противника возможности нанесения огневых ударов и ракетных ударов по Харькову и создать угрозу северо-восточному флангу поставки материальных ресурсов для той группировки, которая действует на Донбассе. Речь шла о том, чтобы провести наступление на территории Российской Федерации . В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород", – отметил Назаров.

Он подчеркнул: на тот момент речь шла об общей идее. И для того чтобы она оформилась в план – с детализацией конкретных направлений действий и рубежей по времени и по месту – достаточно было принятия политического решения. В тот момент оно не было принято.

"Эти предложения были озвучены. Поскольку они не были реализованы, а Залужного после этого сняли, то у меня создалось впечатление, что они не заинтересовали никого. А потом началось то, что началось и вот то, что мы видели в течение 2024 года. Я для себя увидел признаки, что все эти пять составляющих, которые были заложены, они все реализуются", – резюмировал Назаров.

Напомним, накануне, 1 февраля, авиация РФ сбросила КАБ на интернат в Судже Курской области. Там от ударов своей же армии прятались свыше 80 россиян. В результате удара десятки гражданских оказались под завалами, четверо погибли.

В России, где сначала кичились "отработкой авиации по х*хлам в Судже", после появления информации о последствиях удара быстро "переобулись" и обвинили в атаке на контролируемый Силами обороны населенный пункт Украину.

В противовес этим обвинениям в Генштабе ВСУ привели доказательства того, что здание было разрушено именно запущенной россиянами управляемой авиабомбой.

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