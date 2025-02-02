Российская авиация нанесла удар по интернату в Судже управляемой авиабомбой: в Генштабе ВСУ привели доказательства. Карта

В субботу, 1 февраля, около 18:00, российская авиация нанесла удар с применением управляемой авиабомбы. Это произошло по месту временного проживания гражданского населения.

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Детали атаки и доказательства показали в Генштабе ВСУ. После циничного удара тяжелораненые были эвакуированы в стабилизационные пункты с целью оказания медицинской помощи и последующей эвакуации в больницу.

"Улица Ленина, 7. Суджа. РФ. Трехэтажное здание бывшего интерната, в котором находилось 86 гражданских лиц местного населения и пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими. Бить бомбами по мирному населению. Это фирменный почерк российских преступников! Даже когда мирное население – местные жители, россияне", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Наши военные отметили, что "традиционно многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину". Потому что в 16:19 террористы похвастались ударившими по Судже.

А уже в 16.20 они обвинили в атаке ВСУ.

"Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар совершен российской тактической авиацией. Вашему вниманию скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы. Наказание будет, всего!" – резюмировали украинские военные.

Ранее сообщалось, что в субботу, 1 февраля, российская авиация нанесла удар по школе-интернату в городе Суджа в Курской области, используя управляемую авиационную бомбу (КАБ). Удар был нанесен целенаправленно.

В Генштабе ВСУ уже сообщили, что в ходе работ по расчистке завалов спасена и оказана медицинская помощь 84 гражданским лицам, состояние здоровья которых удовлетворительное, 4 – находятся в тяжелом состоянии, и еще 4 человека – погибли.

На циничную атаку страны-агрессора сразу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что так поступает государство, которое лишено цивилизованности. Он напомнил, что именно так воюет Россия.

Ранее в ПС ВСУ сообщили, что страна-террорист Россия во время массированной атаки 1 февраля запустила по Украине 165 средств воздушного нападения. Сюда входили ракеты разных типов воздушного, морского и наземного базирования, а также дроны.

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