'Государство, лишенное цивилизованности': Зеленский отреагировал на удар армии РФ по интернату с гражданскими россиянами в Судже

В субботу, 1 февраля, страна-агрессор атаковала своих же гражданских в Курской области. Террористы сбросили авиабомбу на интернат с россиянами в Судже. Так делает государство, которое лишено цивилизованности.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя циничный удар армии РФ. Он подчеркнул, что именно так воюет Россия.

"Город Суджа, Курская область, российская территория. Интернат с готовившимися к эвакуации гражданскими. Российская авиабомба. Они разрушили здание несмотря на то, что там были десятки гражданских. Россия так воевала десятилетия назад против Чечни", – написал президент в соцсети Х.

Он также напомнил, что именно так они убивали сирийцев. И также российские бомбы разрушают украинские дома.

И даже против своих же гражданских российская армия использует аналогичные методы. Это государство, которое лишено цивилизованности. И это зло, которое не остановится само по себе. Но если действовать сильно и решительно, даже Россию можно заставить остановиться. И это нужно сделать, чтобы мир был обезопасен от российских бомб", – резюмировал свое сообщение президент.

Ранее сообщалось, что в субботу, 1 февраля, российская авиация нанесла удар по школе-интернату в городе Суджа в Курской области, используя управляемую авиационную бомбу (КАБ). Удар был нанесен целенаправленно.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Украины поразили командный пункт группировки войск "Курск" в Рыльске Курской области. В Генштабе ВСУ заявили, что операция является частью системной работы по уничтожению командных пунктов врага, целью которой является лишить РФ возможности эффективно координировать боевые действия и логистику.

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