Десятки гражданских россиян оказались под завалами: авиация РФ сбросила КАБ на интернат в Судже. Видео

В субботу, 1 февраля, российская авиация нанесла удар по школе-интернату в городе Суджа, что в Курской области, используя управляемую авиационную бомбу (КАБ). Удар был нанесен целенаправленно.

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В момент атаки в здании находились около 95 гражданских лиц. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня, 1 февраля, в 16:54 российская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по интернату в городе Суджа Курской области. Удар нанесен целенаправленно", – говорится в сообщении.

В момент атаки в здании находились десятки гражданских лиц, готовившихся к эвакуации. Российская сторона ясно знала, что в интернате находятся исключительно гражданские – местные жители, среди которых женщины и дети.

В результате взрыва значительная часть здания была разрушена, и десятки человек оказались под завалами. Сейчас продолжаются спасательные работы, поскольку из-под завалов слышны стоны и крики людей. Военные и спасательные службы работают на месте трагедии, пытаясь спасти уцелевших.

Представитель комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский сообщил, что в результате удара под завалами оказалось около 95 человек, большинство из которых являются пожилыми людьми или лежащими пациентами.

"Среди этих людей большинство пожилых и лежачих. Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы", – сказал он.

Этот случай стал очередным свидетельством военных преступлений российской армии, которая не только атакует украинские города, но и теперь целенаправленно наносит удары по собственным гражданским гражданам.

"Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и своих мирных граждан. За каждое военное преступление террористы обязательно понесут ответственность", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Украины поразили командный пункт группировки войск "Курск" в Рыльске Курской области. В Генштабе ВСУ заявили, что операция является частью системной работы по уничтожению командных пунктов врага, целью которой является лишить РФ возможности эффективно координировать боевые действия и логистику.

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