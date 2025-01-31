Силы обороны нанесли удар по командному пункту группировки войск 'Курск' в РФ

Силы обороны нанесли россиянам потери на Курщине. Ракетные войска и артиллерия поразили 31 января командный пункт группировки войск "Курск" в этом российском регионе.

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Он размещался в городе Рыльск. Подробности сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Сегодня подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил России в городе Рыльск Курской области. В результате высокоточного и скоординированного удара уничтожен пункт управления противника", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что упомянутая операция является частью системной работы по уничтожению командных пунктов врага, целью которой является лишение России возможности эффективно координировать боевые действия и логистику.

"Силы обороны Украины продолжают наносить потери оккупационным войскам, разрушая их систему управления и снижая их наступательный потенциал. Операции по уничтожению командных пунктов противника будут продолжаться до полного прекращения российской агрессии против Украины. Продолжение следует", – подчеркнули в Генштабе Вооруженных сил Украины.

В пабликах Рыльска о том, что в городе и районе "очень громко", писали после 08:40 по киевскому времени. Спустя десять минут после первых сообщений там заявили о якобы сбивании пяти ракет ATACMS. А местные жители в комментариях намекали, что часть ракет таки достигла цели.

Напомним, ранее в Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Волгоградской области.

Поражение завода, работающего на российскую оккупационную армию и входящего в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, произвели подразделения Сил беспилотных систем и Главного управления разведки в ночь на 31 января.

После прилетов над НПЗ было видно зарево.

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