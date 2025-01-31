В Генштабе подтвердили удар по НПЗ в Волгоградской области: он входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России

В ночь на 31 января украинские воины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Волгоградской области РФ. Поражено предприятие "Лукойл Волгограднефтепереработка", входящее в десятку крупнейших НПЗ России.

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Поражение произвели подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Взрывы на территории одного из крупнейших НПЗ России, расположенном в Волгоградской области России, стали результатом совместной операции Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны.

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 31 января 2025 года поразили ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ. Этот НПЗ по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и задействован в обеспечении оккупационной армии РФ", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, после "визита" украинских дронов в районе НПЗ, имеющего для захватчиков большое значение, зафиксированы вспышки и взрывы.

"Результаты огневого поражения уточняются", – добавили в ГШ ВСУ.

Там также заверили, что боевая работа по стратегической инфраструктуре, напрямую влияющая на способности вооруженных сил РФ вести боевые действия против Украины, будет продолжаться и дальше.

Напомним, в ночь на 31 января в Волгоградской области пожаловались на работу украинских дронов. Там также заявили, что "обломки сбитого БпЛА" повлекли за собой пожар на НПЗ, который якобы удалось оперативно ликвидировать. Также российские СМИ писали об одном пострадавшем, хотя жители Волгограда, где происходила "бавовна", сообщали о большом количестве скорых, помчавшихся после взрывов к предприятию.

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