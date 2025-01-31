Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области: произошел пожар. Видео

В ночь на 31 января Волгоградскую область РФ атаковали беспилотники. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод.

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На предприятии вспыхнул пожар, известно о пострадавшем. Об этом сообщили российские СМИ.

Российские пропагандисты со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова начали писать о "падении обломков" на НПЗ и последующем пожаре.

"Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. По словам главы региона Андрея Бочарова в результате падения обломков начался пожар", – пишет одно из российских изданий.

Также пропагандисты утверждают, что пожар был "оперативно ликвидирован", а всего над Волгоградской областью якобы "сбили" восемь БпЛА.

"Также пострадал один рабочий, его госпитализировали", – добавляют росСМИ.

В местных пабликах писали, что атакован был Красноармейский район, расположенный в южной части Волгограда. Россияне также рассказывали о нескольких мощных взрывах, после которых по городу мчались "скорые".

В этом районе расположены сразу несколько нефтеперерабатывающих предприятий, среди которых "Лукойл-Волгограднефтепереработка" (может перерабатывать до 15,7 млн тонн нефти в год), завод по производству смазок "Интесмо", производство моторных масел "Волга-ойл", а также НПЗ "ЭкоТОН".

Тем временем в российском минобороны заявили о "перехвате и уничтожении" в течение ночи 49 украинских дронов. Сбиты якобы были 25 БПЛА над Ростовской областью, восемь – над Волгоградской, шесть – над Курской, четыре – над Ярославской и по два – над Белгородской, Воронежской областями и над Краснодарским краем.

Напомним, ранее стало известно, что Россия остановила транзит нефти через порт Усть-Луга после атаки дронов. По данным Bloomberg, 29 января транзит нефти в Усть-Луге упал до нуля.

Также сообщалось, что в ночь на 30 января в Брянской области раздались взрывы: горела станция нефтепровода "Дружба".

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