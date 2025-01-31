Россия остановила транзит нефти через порт Усть-Луга после атаки дронов - Bloomberg

Страна-агрессор остановила транзит нефти через порт Усть-Луга в Балтийском море. Это произошло после атаки украинскими беспилотниками, которая произошла в начале 2025 года.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседник сообщил, что 29 января транзит нефти в Усть-Луге упал до нуля, однако не объяснил причины.

"Транзит нефти через российский порт Усть-Луга на Балтийском море мог остановиться из-за успешного удара украинского беспилотника по насосной станции. В случае подтверждения этой информации это создаст значительную угрозу поставок на мировой нефтяной рынок", – говорится в сообщении издания.

Агентство отмечает, что в прошлом году порт обрабатывал около 650 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около 20% от общего объема российских морских потоков.

Bloomberg также указывает, что есть вероятность того, что в хранилищах Усть-Луги есть баррели, которые можно загрузить, чтобы смягчить влияние любого сокращения поставок.

Напомним, что в субботу, 4 января, стало известно о том, что второй по величине морской торговый порт РФ Усть-Луга, расположенный в Ленинградской области, пытались атаковать БПЛА. Местные власти заявили, что ПВО уничтожило рекордное количество дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 30 января, Брянскую область РФ атаковали БПЛА. Сообщается, что их целью была распределительная станция нефтепровода "Дружба" вблизи Новозыбка.

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