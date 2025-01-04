Дроны пытались атаковать крупнейший на Балтике российский торговый порт Усть-Луга: всплыли подробности
Второй по величине морской торговый порт РФ Усть-Луга, расположенный в Ленинградской области, в субботу, 4 января, пытались атаковать БПЛА. Местные власти заявили, что ПВО уничтожила рекордное количество дронов.
Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники, большинство беспилотников, которые атаковали Ленинградщину, были сбиты над терминалом ООО "Новатранс". В одном из зданий на территории порта повреждены окна.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 4 января заявил, что над регионом якобы было "уничтожено четыре летательных аппарата".
По его словам, военные РФ сбивали дроны с помощью "РЭБ и стрелкового оружия".
Пострадавших и разрушений нет, уверяет Дрозденко.
Чиновник также заявил, что обломки одного из БПЛА "упали в лесном массиве".
Другие два, со слов губернатора, были сбиты ночью и утром в районе Лужской губы Финского залива (где как раз и расположен порт Усть-Луга).
"Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА", – заявил Дрозденко.
Согласно открытым данным, порт Усть-Луга начал работу с момента открытия угольного терминала в декабре 2001 года.
К началу 2020-х он стал крупнейшим портом на Балтике и вторым по величине в РФ после Новороссийска.
Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ в ночь на 4 января пожаловались на атаку неизвестных "воздушных целей". В регионе слышали взрывы, в Прелестном была повреждена ЛЭП, в ряде домов исчез свет.
Громко было и на Смоленщине в городе Сафоново, где производят твердотопливные ракеты и бронетехнику. Там заявили об атаке БПЛА, раздавались взрывы.
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