Дроны пытались атаковать крупнейший на Балтике российский торговый порт Усть-Луга: всплыли подробности

Второй по величине морской торговый порт РФ Усть-Луга, расположенный в Ленинградской области, в субботу, 4 января, пытались атаковать БПЛА. Местные власти заявили, что ПВО уничтожила рекордное количество дронов.

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Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники, большинство беспилотников, которые атаковали Ленинградщину, были сбиты над терминалом ООО "Новатранс". В одном из зданий на территории порта повреждены окна.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 4 января заявил, что над регионом якобы было "уничтожено четыре летательных аппарата".

По его словам, военные РФ сбивали дроны с помощью "РЭБ и стрелкового оружия".

Пострадавших и разрушений нет, уверяет Дрозденко.

Чиновник также заявил, что обломки одного из БПЛА "упали в лесном массиве".

Другие два, со слов губернатора, были сбиты ночью и утром в районе Лужской губы Финского залива (где как раз и расположен порт Усть-Луга).

"Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА", – заявил Дрозденко.

Согласно открытым данным, порт Усть-Луга начал работу с момента открытия угольного терминала в декабре 2001 года.

К началу 2020-х он стал крупнейшим портом на Балтике и вторым по величине в РФ после Новороссийска.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ в ночь на 4 января пожаловались на атаку неизвестных "воздушных целей". В регионе слышали взрывы, в Прелестном была повреждена ЛЭП, в ряде домов исчез свет.

Громко было и на Смоленщине в городе Сафоново, где производят твердотопливные ракеты и бронетехнику. Там заявили об атаке БПЛА, раздавались взрывы.

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